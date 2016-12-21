Beylikdüzü'nde asansör tartışması, kanlı bıçaklı kavgaya döndü. İddiaya göre önceki gün bir siteye yük taşıyan nakliyecileri site sakinleri "asansörle yük taşımayın" diye uyardı. Bunun üzerine nakliyeciler site sakinlerine iddiaya göre küfür etti. Tartışma gittikçe büyüyerek, kavgaya dönüştü. Gerginliğin büyümesi üzerine nakliye elamanları, site sakinlerine sopa, bıçak ve tornavidalarla site yöneticisi ve yanındakilere saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, site sakinlerinden bir kişi başından ve kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın başına dikiş atılırken, polis kavga sonrası kaçan nakliyecileri arama çalışması başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan asansör kamerası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde site sakinleri ise nakliyecilerin yumruk yumruğa kavga ettiği görülüyor. Elinde sopa bulunan şahsın karşısındakilere vurması da görüntülere yansıyor. Görüntülerde nakliyecilerin daha sonra olay yerinden gittiği görülürken, daha sonra olay yerine polis ekiplerinin geldiği kameralara yansıyor.

