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Sopalı, bıçaklı asansör kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde asansörü yük taşımak için kullanan nakliyecilerle site sakinleri arasında çıkan sopalı, bıçaklı , tornavidalı kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sopalı, bıçaklı asansör kavgası kamerada

21 Aralık 2016 09:32
Sopalı, bıçaklı asansör kavgası kamerada - Tıkla İzle

Beylikdüzü'nde asansör tartışması, kanlı bıçaklı kavgaya döndü. İddiaya göre önceki gün bir siteye yük taşıyan nakliyecileri site sakinleri "asansörle yük taşımayın" diye uyardı. Bunun üzerine nakliyeciler site sakinlerine iddiaya göre küfür etti. Tartışma gittikçe büyüyerek, kavgaya dönüştü. Gerginliğin büyümesi üzerine nakliye elamanları, site sakinlerine sopa, bıçak ve tornavidalarla site yöneticisi ve yanındakilere saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, site sakinlerinden bir kişi başından ve kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın başına dikiş atılırken, polis kavga sonrası kaçan nakliyecileri arama çalışması başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan asansör kamerası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde site sakinleri ise nakliyecilerin yumruk yumruğa kavga ettiği görülüyor. Elinde sopa bulunan şahsın karşısındakilere vurması da görüntülere yansıyor. Görüntülerde nakliyecilerin daha sonra olay yerinden gittiği görülürken, daha sonra olay yerine polis ekiplerinin geldiği kameralara yansıyor.
 

Etiketler: beylikdüzü, bıçaklı asansör kavgası kamerada, sopalı


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