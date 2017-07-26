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Sopalı bıçaklı kavgada kan aktı

Aydın Efeler’de iki genç arasında çıkan kavgada kan aktı. Sopa ve bıçağın konuştuğu kavgada bir genç elinden bıçaklanırken, diğer genç de başından yaralandı.

Sopalı bıçaklı kavgada kan aktı

26 Temmuz 2017 20:12

Olay 17.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki genç kavga etmeye başladı. Çevredeki esnafların çaresiz bakışları arasında birbirine giren iki gençten biri olan İlyas U. eline geçirdiği sopayı Burak Ç.’nin kafası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Burak U. ise cebinden çıkardığı çakı bıçağı ile bıçaklamak istediği genci kolundan yaralandı. İlyas U.’nun yaralandığını ve kanların aktığını gören çevredeki esnaf da durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansların ardından elinden yaralanan İlyas U. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Kafasından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Burak Ç. ise Aydın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerinde bulunan bıçak ve sopa gibi suç aletlerini toplayan polis esnaftan da kavganın çıkış sebebi ile bilgi topladı. Polis kavga ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Mehmet Sarıkaya 

 


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