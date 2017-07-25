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Sorgun'da Yaz Kur'an kursları futsal turnuvası sona erdi

Sorgun İlçe Müftülüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri futsal turnuvası sona erdi.

Sorgunda Yaz Kuran kursları futsal turnuvası sona erdi

25 Temmuz 2017 10:46

18-24 Temmuz tarihleri arasında Sorgun Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara Sorgun ilçe merkezinden toplam 16 takım turnuvaya katıldı. Büyük çekişmelerin sahne olduğu müsabakalarda Yenidoğan Cami Kur'an Kursu ile Yeşilöz Fatih Cami Kur'an Kursu finale yükseldi. Final karşılaşmasında rakibini 10-5 yenen Yenidoğan Cami Kur'an Kursu turnuvada birinci, Yeşilöz Fatih Cami Kur'an Kursu ikinci ve Toki Cami Kur'an Kursu ise turnuvada üçüncü oldu. Turnuva sonunda başarılı olan takımlara ödüllerini Sorgun İlçe Müftüsü Hasan Görer ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Levent Tuncer tarafından verildi. Turnuvaya katılan bütün takımları kutlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Levent Tuncer,"Sorgun İlçe Müftülüğü ile yapmış olduğumuz protokol sonucu 18-24 Temmuz tarihleri arasında Futsal Turnuvası düzenledik. Müsabakalar çok çekişmeli heyecanlı geçti. Turnuvaya katılan bütün takımları ayrı ayrı kutluyorum. Ayrıca turnuvaya katılan bütün takımlarımıza şapka ve tişört hediye ettik. Birinci, ikinci ve üçüncü takımlarımıza ise ayrıca kupalarını verdik. İnşallah bu tür organizasyonlarımız önümüzdeki yılda da devam edecek"dedi. 

Rukiye Yılmaz


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