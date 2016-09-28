Çekmeköy’de Kurban Bayramı’nın birinci günü yaşanan olayda, nöbetten çıkan hemşire Ayşegül Terzi (23), otobüste saldırıya uğradı. Ayşegül hemşireye tekme atan saldırgan, polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakalandı. Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Abdullah Çakıroğlu, sevk edildiği Anadolu Adliyesi’nde savcı tarafından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Savcının kararının medyada büyük tepki görmesi üzerine bu kez nöbetçi savcılık tarafından Çakıroğlu için “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek” suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Tekrar gözaltına alınan Çakıroğlu sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcısı Sadettin Ulusoy tarafından, zanlı Abdullah Çakıroğlu hakkında, “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından, 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından, Çakıroğlu’nun yargılanmasına başlanacak.