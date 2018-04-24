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Sorumsuz sürücü korkuttu

Kütahya'da, seyir halindeki bir kamyona yüklenen çıkma kapı ve pencereler ile eşyalar, trafikteki diğer araçları tehlikeye soktu.

Sorumsuz sürücü korkuttu

24 Nisan 2018 10:28

Branda çekilmediği için aracın kasasından her an düşme tehlikesi bulunan eşyalar, diğer sürücülerin cep telefonları ile görüntülendi. 

Kütahya-Altıntaş yolunda seyir halinde olan ve kasasından yola sarkan eşyalarla ilerlemeye devam eden bir kamyon, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Duruma tepki gösteren ve yolda seyir halinde olan diğer bir araç sürücüsü ise bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. 

Kütahya-Altıntaş karayolunda çekilen görüntülerde, kamyonun kasasına yüklediği malzemelerin yola sarkmasına rağmen sürücünün yolculuğunu sürdürdüğü görülüyor.  

Hüseyin Efe
 

 

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