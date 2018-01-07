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Sosa ve Esteban kampa katıldı

Trabzonspor’da Sosa ve Esteban da kampa katıldı. İki futbolcu da sabah antrenmanında takımla çalıştı.

Sosa ve Esteban kampa katıldı

07 Ocak 2018 13:22

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden Trabzonspor’da eksik olan isimler de kampa katıldı. Kampa mazeretsiz olarak geç kalan Sosa ve Esteban, sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Çalışmayı Başkan Muharrem Usta ve yöneticiler de takip etti. Düz koşuyla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman sırasında bir süre Başkan Muharrem Usta’yla sohbet ederken ardından kurmaylarıyla birlikte futbolcularla aynı anda top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın bir bölümünde Başkan Muharrem Usta, kaleye geçen bordo-mavili kulübün genel sekreteri Gençağa Meriç’e şut çekti.

Öte yandan antrenmana gelen Eğitim BİR-SEN üyeleri takımla fotoğraf çektirdi ve çiçek verdi. Eğitimciler daha sonra Başkan Muharrem Usta’yla da toplu fotoğraf çektirdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: Esteban, sosa

 

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