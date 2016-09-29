Zirve, Türk Telekom’un Telefon Kütüphanesi projesi kapsamında geliştirdiği Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk resim sergisi “Tablolar Konuşuyor”un ilk fazına da ev sahipliği yaptı. Eğitim ve kadın hakları konularındaki aktivistliğiyle tanınan ve Nobel Barış Ödülünü alan en genç kişi olan Malala (19) ise Zirve için özel olarak paylaşılan özel video mesajıyla bireyleri dünyadaki eşitsizlik ve aşırı yoksullukla mücadeleye davet etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, Türk Telekom katkılarıyla geçtiğimiz yıl Türkiye ve New York organizasyonları gerçekleştirilen Sosyal Fayda Zirvesi’nin, 2016 Türkiye organizasyonu 29 Eylül’de İstanbul’da düzenlendi. Türk Telekom, gelecek nesillere yasamaya değer bir dünya bırakabilmek için iletişimin ve teknolojinin birleştirici gücünden hareketle son iki yıldır bu Zirve’ye destek veriyor.

“2030 yılında nasıl bir dünyada yaşamak istiyorum?” sorusunun ele alındığı Sosyal Fayda Zirvesi’nin bu yılki teması ‘Bugün bağlanalım. Yarını yaratalım’ oldu. New York’tan Nairobi’ye aynı dönemde 80’ten fazla ülkede birden düzenlenen etkinliğin Türkiye organizasyonuna 500’den fazla ziyaretçi katıldı. Zirve’ye sosyal medya üzerinden destek veren binlerce kişi nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini geniş kitlelerle paylaşma imkanı buldu.

Bir günde, 60 konuşmacı 30 panelde “Geleceği” konuştu

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom’un katkılarıyla düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşmasında katılımcılar, daha iyi bir gelecek için dijital dünyanın fırsatlarından nasıl yararlanılabileceğini tartıştı. Zirve katılımcıları ayrıca teknoloji ve yeni medya ile değişen dinamiklerin herkes için nasıl eşit bir dünya yaratabileceği konusunda fikirlerini paylaştı. 60’a yakın konuşmacının katıldığı etkinlikte altı saat içinde; sosyal girişimcilik, kurumsal dijital sorumluluk, sürdürülebilir şehirler, kapsayıcı iş modelleri ve sürdürülebilir moda gibi birçok farklı konuda yaklaşık 30 panel gerçekleştirildi.

Günışığı projesiyle görmeyi öğrendi, piyano resitali verdi

Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul; açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen özel bir sürprizle başladı. Türk Telekom’un, az gören çocukların özel bir eğitimle mevcut görme becerilerini geliştirmelerini sağlayan projesi Günışığı öğrencilerinden Utku Taha Tekgül’ün piyano performansı da katılımcılardan büyük alkış aldı. Utku’nun bu özel performansının ardından Türk Telekom Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar “#2030ŞİMDİ: Küresel Hedefler ve Onlara Ulaşmamızı Sağlayacak Teknolojiler” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

‘Amacımız, teknoloji ile fırsat eşitliği yaratarak 2030’a kadar eşitsizlikleri azaltmak’

Sosyal Fayda Zirvesi’nin gerek İstanbul gerekse New York organizasyonlarına son iki yıldır destek verdiklerini ve bu desteğin yeni projelerle artarak devam edeceğini belirten Türk Telekom Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar şunları söyledi:

“Türkiye’nin lider iletişim şirketi Türk Telekom olarak, ülkemizin ve dünyamızın daha yaşanılabilir bir yer olması, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için iletişimin birleştirici gücüyle hareket ediyoruz. Bu vizyonla uzun zamandır Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için UNDP ile ortak projeler geliştiriyoruz. İki yıldır destek verdiğimiz Sosyal Fayda Zirvesi ile de teknolojinin, yeni medya ve inovasyonun toplumsal fayda ve daha yaşanabilir bir dünya için nasıl daha etkin kullanılabileceği üzerine fikirlerimizi paylaşma fırsatı buluyoruz. Kalkınma için bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini göz önünde bulundurarak Türkiye’nin her yerinde herkes için erişilebilir iletişim olanakları yaratıyor, bireyler arasındaki dijital uçurumu kapatmayı ve dezavantajlı kesimleri evrensel bilgi toplumunun nimetlerinden faydalandırmayı amaçlıyoruz.

Teknoloji ve yeni medyanın dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma için kaldıraç etkisini hep beraber inceleme fırsatı bulacağımız bu organizasyon, ülkemizi daha da güçlendirerek, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin hayata geçirilmesinde hepimiz için yol gösterici olacak. Bu platformda da belirtmek isterim ki, herkes için erişilebilir iletişim mottosuyla hayata geçirdiğimiz tüm ürün, servis iş modelleri ve projelerimizden elde ettiğimiz olumlu sonuçlar, bizi içinde yaşadığımız toplum için daha fazlasını yapma konusunda her zaman motive ediyor ve cesaretlendiriyor.”

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra, “İnsanlar bu yeni gündemin gerçekleştirilmesinin bir parçası olmak istiyor”

Etkinlikte konuşma yapan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra ise BM ve UNDP’nin küresel hedeflerin gerçekleştirilmesinde teknoloji, yeni medya ve iletişimin gücünü çok önemsediğini belitti. Malhotra konuşmasını şu sözleri ile sürdürdü: “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Küresel Hedefler) konusunda hazırlanan raporlardaki temel mesajlar, yapılan küresel istişarelerin bir sonucunu yansıtıyor ve mesaj çok açık: İnsanlar bu yeni gündemin gerçekleştirilmesinin bir parçası olmak istiyor. Hükümetler ve iş dünyasından, verdikleri sözleri ve taahhütleri yerine getirmelerini bekliyorlar. Görüşlerine başvurulan bireyler ayrıca katılımın, kapsayıcılığın ve ortaklıkların önemini vurguluyorlar. Bu nedenle Türk Telekom ile Sosyal Fayda Zirvesi ve Küresel Hedefler konusunda kurduğumuz ortaklığı çok önemsiyoruz” dedi.