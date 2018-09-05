Sosyal medya fenomeni Sudan’da su kuyusu açtı

Instagram fenomeni genç girişimci Hazal Pelin Aydın, sosyal medyada su kuyusu projesi başlatarak su kuyusu açtırdı. “20 gün önce Sudana gideceğim. Hadi hep beraber birlik olalım su kuyusu açalım” dedi ve çok geçmeden öğrencisinden işverenine toplanan bağışlarla kısa sürede en sağlam ve en maliyetli su kuyusunu dün faaliyete geçirdi. TADD Afrika Derneği aracılığı ile toplanan ve takibi yürütülen Hazal Aydın’ın öncülüğündeki proje kısa sürede ses getirdi. Instagram fenomeni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Afrika en çok yardıma muhtaç ama en çok ötelenen ve sadece Sudan değil Afrika’da daha bir çok elzem durumda olan ülke var” ifadelerini kullandı.

Afrikalı çocukların mütevazi olduğunu ifade eden Aydın, “Şekeri ilk kez görenler var ve bir taneden başka almıyor. İşte asıl tokluk zenginlik budur. Medrese öğrencileri dünyadan bir haber sadece dua okuyor asıl zenginlik budur. Tek başıma gibi göründüm bu projede ama arkamda çok sayıda güzel gönül beni destekledi ve güvendi. Yine yeni kuyular açacağız. Susuz elzem ve bize ihtiyacı olan insanları Müslüman ve Türk halkı olarak yalnız bırakmayacağız. Sırada başka köylerde yeni kuyular ve medrese projelerimiz var. Herkesin desteğini bekliyoruz. Elimizden geldiğince naçizane destek çıkmak, yardımcı olmak, Allah rızası için elimizden geleni yaptık diyebilmektir niyetimiz. Sosyal mecrayı güzel işlere kullanmayı güzel işler için örgütlenmeyi güzel işler için örnek olmayı ve oldurmayı başarabilsek ne güzel olur” ifadelerini kullandı.

Müştak Saygın

