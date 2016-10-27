Caner Çalışır'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

KERİMCAN DURMAZ: DUANIZI EKSİK ETMEYİN

Sosyal medyada Caner Çalışır'ın sağlık durumu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Kerimcan Durmaz, Instagram sayfasında yaptığı açıklama ile takipçilerinden dua istedi.

"Arkadaşlar Caner'in tedavisi hala devam ediyor. Hakkında çıkan 'hayatını kaybettiği' yönündeki haberlere inanmayın. Yakın dostları ve ailesi olarak biz yanındayız. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."