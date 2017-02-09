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Sosyal medya hesabından terör örgütünü öven havalimanı çalışanı tutuklandı

Sosyal Medya hesabından terörü ve terör örgütünü övdüğü belirlenen üçüncü havalimanında vinç operatör yardımcısı olarak çalışan E.A isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından terör örgütünü öven havalimanı çalışanı tutuklandı

09 Şubat 2017 14:00

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A isimli şahsın sosyal medya hesabından terör örgütünü övdüğünü ve provakatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri şahsın 3. Havalimanı'nda Kule Vinç Operatör yardımcısı olarak çalıştığını belirledi.Ekipler, mahkemeden alınan arama kararının ardından havalimanı inşaatına giderek E.A'yı gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet cep telefonu ve mahkemece toplatılma kararı bulunan yasak yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: terör örgütü


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