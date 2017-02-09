İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A isimli şahsın sosyal medya hesabından terör örgütünü övdüğünü ve provakatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri şahsın 3. Havalimanı'nda Kule Vinç Operatör yardımcısı olarak çalıştığını belirledi.Ekipler, mahkemeden alınan arama kararının ardından havalimanı inşaatına giderek E.A'yı gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet cep telefonu ve mahkemece toplatılma kararı bulunan yasak yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.