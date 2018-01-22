Sosyal medya hesabından terör propagandası yapan 57 kişiye soruşturma

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cuhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetlerince, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik Zeytin Dalı harekatının başlatıldığı belirtildi.

57 şüpheli hakkında soruşturma

Açıklamada, ‘Zeytin Dalı’ harekatının başlatıldığı tarihten itibaren sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında “Kamu Görevlisine Hakaret”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik”, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türk milletini, T.C. Devletini ve Devletin Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama ve Terör Propagandası Yapma” suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gamze Erdemir

