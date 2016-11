Dünya Turizm Formu (World Turizm Forum) Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Özcan ve genç fenomen ve sosyal medya uzmanı Alaattin Çağıl, sosyal medyanın turizme etkisini değerlendirdi. Kazım Özcan, sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşmasının turizm sektörünü etkilediğini ifade ederek, sosyal medyanın turizme etkisini anlattı.

"Sosyal medyada fotoğrafları gören tatil planlıyor"

Yapılan tüketici eğilimi ölçen araştırmalara göre, tatil konusunda karar vermek isteyen kişilerin yarısından fazlasının Facebook ve Instagram üzerinde arkadaşlarının tatil fotoğrafları ile kararlarını şekillendirdiğini söyeleyen Özcan, "Sosyal medyanın turizm alanındaki etkileri üzerindeki araştırmalara göre; tatile gidecek olan kişilerin yüzde 43 kadarı tatile gidecekleri oteli, yüzde 10 kadarı gidecekleri yerleri, yüzde 7 kadarı ise tatile gitmek konusunda anlaştıkları hava yolu firmalarını sosyal medyanın etkisi ile değiştirebilmektedir. Sadece yüzde 40 kadarlık bir kesim sosyal medyadan etkilenmeyeceğini belirtmektedir. Bir otel ve restorana giden kişilerin yüzde 44 kadarı gittikleri otelin tanıtımını, yüzde 41 kadarı ise bulundukları mekanların tanıtımlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaktadır. Beğenilen yerlerin bu şekilde tanıtılmaları ön planda olmaktadır" dedi.

Genç fenomenden turizmi canlandırmak için sosyal medya taktiği

Genç fenomen ve sosyal medya uzmanı Alaattin Çağıl da, turizm sektöründe sosyal medyanın kullanılması konusunda hatalar ve eksikler olduğunu belirtti.

Çağıl, "Yapılacak her türlü sosyal medya etkinlikleri ve tanıtımlarında bilinmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Turizm sektörü içerisinde yer alan oteller, acenteler ve hava yolu firmaları birbirleri ile bağlantılıdır. Bu sebeple aralarında çelişecek bir tanıtım ve etkinlik yapmamaları gerekmektedir. Yapılacak her türlü pazarlama konusunda bu üç unsur bütünleşik ve birbirleri ile iletişim halinde çalışmalıdırlar. Uzun zamandır yapılmaya çalışılan yurt içi ile yurt dışında fazla etki getirmeyen reklam ve kampanyaların sosyal medya ile desteklenmesi çok daha fazla başarı kazanmasına neden olmaktadır. Hatta sosyal medyanın bu konuda daha fazla kullanılması maddi açıdan daha az bütçe ayrılmasına sebep olacaktır. Yapılacak reklam ve tanıtımların özenle hazırlanması ve başarıya ulaşması için ’Ağızdan Ağza Pazarlama’ (Word Of Mouth Marketing) yönteminin de dahil edilebilmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde çok daha verimli bir pazarlama ve reklam yönetimi yapılabilmektedir. Reklam ve pazarlama konusunda sosyal medyanın etkin şekilde kullanılması için bazı konulara dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.

"Yorumları incelenmeli ve dönüş yapılmalıdır"

"Öncelikle Google arama motorunda yapılacak sıralamalar için lokasyonun maps üzerinde belirtilmiş olması gerekmektedir" diyen Çağıl, şu ifadeleri kaydetti:

"Çünkü işletmenizin fotoğrafı, lokasyonu, web sitesi ve telefonu gözükmektedir. Bu sayede işletme müşterileri hızlı ve basit bir şekilde gerekli bilgileri alabilecektir. Yurt dışında bu konuda fazla popüler olan ve özellikle gezi, seyahat, yemek bloggerların takibi yapılmalıdır ve ücretli ya da anlaşmalı bir şekilde reklam için anlaşılmalıdır. Bu şekilde müşterilere direkt olarak ulaşmak mümkün olabilmektedir. İnternet siteleri içerisinde ziyaretçilerimizin ya da müşterilerimizin samimi bir şekilde yorumlar yaptıkları siteleri takip ederek yorumları incelenmelidir ve dönüş yapılmalıdır. Sosyal medya kullanılarak oteller, uçuş bilgileri ve fiyatları gibi birçok konuda bilgiler verilebilir ve tavsiyeler sunulabilir. Tatil konusunda özendirici içeriklerin olacağı videolar hazırlanarak bunlar; Youtube, Facebook, Instagram üzerinde paylaşılabilir. Bunun yanında fotoğrafların çekilmesi ile de Facebook ve İnstagram üzerinden paylaşılması etki oluşturacaktır. Bu şekilde hedef kitleye ulaşmak konusunda zaman ve para kaybının önüne geçilmiş olacaktır."