Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) bu yıl ikinci kez düzenlediği Ankara Markalaşma Festivali (AMF) kapılarını açtı. Yüzlerce kişinin katılımıyla açılışı yapılan festivale İzmirli sosyal medya fenomeni Alaattin Çağıl da katıldı. Burada bir konuşma yapan Çağıl, sosyal medyanın markalaşmada büyük bir rol oynadığını dile getirdi. Sosyal medyayı iyi kullanan firmaların kısa yoldan kitlelerle kısa sürede bağ kurduğunu ifade eden Çağıl, markasını duyurmak ve markalaşmak isteyen işletme sahiplerine sosyal medya kanallarını en uygun stratejileri tercih ederek kullanmalarını önerdi. Çağıl, çok avantajlı görülen sosyal ağ tanıtımlarının doğru yapılmazsa markaların yok olma sürecine girmesine bile neden olabileceğini de sözlerine ekledi.