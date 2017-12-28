Sosyal medya pazarlama 2018 trendleri

Sosyal medya hizmetlerini tek çatı altında toplayan Crovu.co Genel Müdürü Eray Güngör, sosyal medya pazarlaması alanında 2018 yılına damgasını vuracak trendleri açıkladı.

Fenomen odaklı pazarlamanın yükselişi

Güngör,yeni yılda kullanıcıların ürettiği içerikler anlamına gelen user generated content’in öneminin artacağını belirterek, "İnternet trendlerine damgasını vuran bu durumun anlamı, ‘sosyal medya fenomenleri’ odaklı pazarlamanın yani influencer marketingin de yükselişini sürdüreceği. Şu an onlarca influencer marketing ajansı var ve markaların ürün ve hizmetlerini, fenomenler aracılığı ile duyuruyorlar. Özellikle Instagram ve Twitter’da yüksek takipçili kullanıcılar bu model içerisinde ve ciddi gelir elde edebiliyorlar" dedi.

Markaların en çok iş birliği yaptığı mecralar: Youtube yine markaların gözdesi

Sosyal medya trendlerine yön veren bir yapı ortaya çıkaran Youtube’un, influencer marketing alanında ön planda olduğunu söyleyen Güngör, "Vlog videoları ile milyonlarca izleyiciye ulaşan Youtuberlar, markaların gözdesi olmayı sürdürecek. Özellikle kadın ürünleri odaklı markaların Instagram ile birlikte en gözde hedefi Youtube" şeklinde konuştu.

Instagram’ın dinamiklerine ayak uydurarak popülerliği yakalamak

2016’da belki adından en çok söz ettiren platformun Instagram olduğunu kaydeden Eray Güngör, "Facebook tarafından satın alındığında daha kapalı bir konsepte sahip olan uygulama, şu an story özelliği ve mesajlaşma yönü ile Facebook’a kafa tutar noktada. Fenomenler ve marka iş birliğinin en yoğun görüldüğü yerlerden birisi de Instagram. Eğer Instagram’da yüz binlerce takipçiye ulaşıyorsanız, muhtemelen siz de markaların ya da influencer marketing ajanslarının radarına girmişsiniz demektir" ifadelerini kullandı.

Twitter cazibesini yitirmiyor

Rakipleri kadar kitlesel bir kullanıcısı olmasa da, Twitter’ın hala internetin trendlerini belirleyen adreslerden olduğunu belirten Güngöri Twitter fenomenleri ile markaların, kampanyaları ya da ürünleri duyurmak adına viral reklam çalışmalarını hala sürdürdüğünü, 2018’de sitenin bu anlamda en çok tercih edilecek yerlerden olacağını vurguladı.

“Sosyal medya fenomenleri arasına katılmak zor değil”

Güngör, sözlerini şöyle tamamladı: "Twitter’da takipçi kitlesini arttırmak, Instagram’da daha fazla takipçi ve beğeni, Youtube’da milyonlarca izlenmenin ve abonelerin anahtarı Crovu'da, birçok pazarlama mecrası gibi, 2018’de influencer marketingin yükseleceğini öngörüyor.”