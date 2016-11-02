Basmane’de İzmir’in kalbindeki alan için TMSF’nin açtığı ihaleyi 80 milyon dolar bedelle kazanan Folkart, dünya çapında 6 mimarlık ofisi ile anlaşmıştı. Uzman kurulun Tabanlıoğlu, DDG ve Mad Architects’in projelerini seçtiğini belirten Sancak; “Üç proje arasından, İzmirliler hangisini tercih ettiğini belirleyecek” diye konuştu.

Folkart Yapı, Basmane Çukuru’ndaki projesi için inşaat faaliyetlerine başladı. Mesut Sancak, 6 mimarlık ofisi arasından, uzman kurulun Tabanlıoğlu, DDG ve Mad Archıtects’in projelerini seçtiğini açıkladı. Önümüzdeki hafta 3 mimari projenin görselleri, sosyal medya ve internet sitesi üzerinden, İzmirliler ile paylaşılacak. Pazarlama stratejisi gereği, İzmirliler’in tercihine göre seçilen projenin hangisi olduğu, 2017 yılında gerçekleştirilecek lansmanda açıklanacak. Mesut Sancak, projeye verilecek ‘ad’ konusunda da İzmirliler’den öneri beklediklerini vurguladı. Sancak, kendilerinin şimdilik projeyi “Folkart İzmir” olarak adlandırdıklarını, ama İzmirliler’in yeni önerilerine açık olduklarını söyledi. Önümüzdeki hafta başlayacak seçim sürecinde, İzmirliler isim önerilerini sosyal medya ve internet sitesi üzerinden yazılı olarak bildirebilecekler.

İzmir için simge

Sancak, kentin kalbinde 18 yıldır İzmirlilere mahçubiyet duygusu yaşatan Basmane Çukuru’nun, olumsuz görüntüsüyle İzmir’e ‘negatif bir enerji’ yaydığını vurgularken, Folkart’ın İzmirlilerin seçeceği projesinin, güzel İzmir’e çok yakışacağını belirtti. Avrupa’nın en önemli, dünyanın ilk yirmi projesi arasına girmesi hedeflenen, İzmir için simge olabilecek, yeşil özellikli bir eseri hayata geçireceklerini anlatan Sancak, “İzmirlilerin beğenisine sunacağımız 3 proje de başlı başına önemli birer sanat eseri özelliği taşıyor” dedi. Mesut Sancak, mimari projelerin seçiminde, ‘bütünlüklü sanatsal bir yaklaşımı’ önemsediklerini ifade etti. Sancak, İzmir’in kalbinde, bu sanatsal yaklaşımın yansıdığı mimari bir dille uygulanacak bu simge eserin, aslında tüm İzmirlilerin projesi olduğunu söyledi.

240 milyon dolarlık kamu menfaati

Mesut Sancak, yeni projenin tek başına Folkart’ı simgelemediğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Avrupa’nın en modern hizmet binasıyla, bu projede yer aldığına işaret etti. Arsa sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, iyi bir anlaşma ile kamu menfaatini, geçmiş yıllara kıyasla, çok ciddi oranda artırdığını belirten Sancak, bu yaklaşım sonucu 160 milyon dolarlık bir değer yarattığını bildirdi.

İzmir’in kalbindeki bu eserin, çok değerli bir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasıyla taçlanacağını vurgulayan Sancak, şöyle konuştu:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi için yapacağımız brüt 40 bin metrekare hizmet binasının değeri, piyasa koşullarında 160 milyon dolardır. Bu durumda Folkart, proje bütününde TMSF’ye ödeyeceğimiz 80 milyon dolar ile birlikte, kamu yararına 240 milyon dolarlık bir artı değer yaratmaktadır.”

Büyük sorumluluk

Sancak, “Folkart İzmir sevgisiyle, bu eseri hayata geçirmek için, çok büyük bir sorumluluk üstlenmiştir.” dedi. Folkart Başkanı Mesut Sancak, “Ağırlıklı ‘konut ve ofis’ konumlanmasının öne çıkacağı; kamusal alanlara ‘geçiş’ özelliği taşıyan; ‘dinlence, marka yeme-içme, kültür-sanat, seçkin alış-veriş noktalarının bulunacağı, butik bir çarşı’ ile ‘yeşil özelliklerin ağırlık kazanacağı karma kullanımlı bu eser’, şehrimize çok büyük değer katacaktır” diye konuştu.

Lansman 2017’de

Mesut Sancak’ın inşaat faaliyetleriyle ilgili verdiği bilgilere göre arazide 18 yıl önce inşa edilen geçici duvarların (İKSA Sistemi), zemin iyileştirme çalışmalarıyla birlikte, yeniden yapılacak. Arazide İKSA, zemin iyileştirme ve harfiyat çalışmaları birlikte yürüyecek. Bu ön çalışma tamamlanıp, projenin temeli yükseldikten sonra, önümüzdeki yıl Avrupa’da ve Türkiye’de konuşulacak düzeyde, çok dikkat çekici bir ‘lansman’ yapılması hedefleniyor.

Hedef 2019 yılı

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, hedeflerinin projeyi 2019 yılı sonunda tamamlamak olduğunu kaydetti. Sancak, İzmirliler’in 3 proje arasından yapacağı tercihi de, pazarlama stratejisi gereği projenin lansman günü açıklayacaklarını belirtti.