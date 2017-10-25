Sosyal medya sayesinde yüzlerce kişiye iş buldu

Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği son sınıf öğrencisi Vedat Aker (25), 3 yıl önce sosyal medyaya merak sardı. Instagram’da “Batmanburada” adını verdiği bir hesap açıp, hesabında kentle ilgili haberler, vatandaşların kendisine gönderdiği video ve fotoğrafları paylaşan Aker, kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaştı. Sayfasında iş ilanlarını da ücretsiz yayımlayan Aker, işveren ile işçiyi buluşturarak, yüzlerce gencin iş, işverenlerin ise işçi bulmasını sağladı. Aker, açtığı hesap sayesinde kendisine de reklam ajansı kurdu.

“Küçük bir İşkur haline geldik”

Sayfasını 3 yıl önce kentle ilgili paylaşımlar yapmak için açtığını anlatan Aker, “Sayfamızda günlük nöbetçi eczaneler, hava durumu, namaz saatlerini güncel olarak paylaşıyorduk, paylaşmaya da devam ediyoruz. Her geçen gün takipçi sayımız arttı ve olumlu tepkiler almaya başladık. Bunun üzerine daha neler yapabiliriz diye düşünürken, iş ilanları aklımıza geldi. İşverenlerin Hergün 5 ilanını sayfamızda paylaşıyoruz. Batman’da ne kadar işveren ve işsiz varsa bize ulaştı. Biz de bunu sayfamızda duyurmaya çalıştık. Küçük bir İşkur haline geldik. Bu vesileyle işsiz gençler iş buldu, çok mutluyuz” dedi.

“İş ilanlarını ücretsiz yayınlıyorum”

İş ilanlarını ücretsiz yayınladığını dile getiren Aker, “Hem bizim gönlümüz rahat oluyor, işveren gönüllü olarak işini veriyor, hem de işsizler iş buluyor. Bu üçlü denklem bizi çok mutlu ediyor. Düzenli olarak günlük en az beş tane iş ilanı yayınlıyoruz. Bu her geçen gün biraz daha büyüyecek. Haftalık en az 20 veya 30 kişiye iş imkanı sağlayabiliyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye’deki işsizlik sorununun çözümüne ufakta olsa katkı sağlamayı düşünüyorum” diye konuştu.

“Sayfa sayesinde iş yeri açtım”

Sosyal medyadaki sayfası sayesinde kendisine iş yeri açtığını da anlatan Aker, “Hem ekmek teknem oldu hem de halka karşı faydalı şeyler yapmaya çalıştık. İlerleyen zamanlarda daha da iyi işler için uğraşacağız. Batman başta olmak üzere Avrupa’dan ve Türkiye’den takipçi sayımız her geçen gün artıyor. Türkiye’nin her tarafından bize ulaşıyorlar. Biz büyük bir aileyiz inandık başaracağız” ifadelerinde bulundu.

“Onlarca işçiyi bu sayfadan buldum”

3 mağazasının ve 250 yakın personelinin bulunduğunu anlatan İşveren Esad Açan, “Onlarca personelimizi bu sayfa sayesinde bulduk. Batman’a, işverene ve işçiye fayda sağlayan bir hesap oluşturdukları için arkadaşlara teşekkür ederiz” dedi.

Sayfa sayesinde iş bulan Mizgin Özdemir ise, “Sosyal medyada gezinirken ‘Batmanburada’ sayfasında bir ilana denk geldim. Vedat beyin aracılığı ile işe başladım. 3 aydır işsizdim. Bu sayfa sayesinde iş imkanı sağlandı” diye konuştu.



Sevban Sevkal

