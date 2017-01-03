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Sosyal medya teröristlerine ikinci dalga operasyonu

Adıyaman’da, terör örgütü PKK lehine sosyal medyada propaganda yapan şahıslara yönelik 2. dalga operasyonu yapıldı.

Sosyal medya teröristlerine ikinci dalga operasyonu

03 Ocak 2017 15:41

Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunan 6 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri operasyonun 2. dalgasını başlatarak şahısların evlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Samsat ilçesi ve kent merkezinde 7 farklı adrese yapılan operasyonda O.B., E.B., S.B.., H.T., İ.H.D., A.R.Y. gözaltına alınırken ikametinde bulunmayan H.B.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri daha önce Adıyaman merkez, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde 10 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 10 şahıstan 9’u yakalanmış şahısların evlerinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 9 şahıs daha sonra adliyeye sevk edilmiş ve 9 şahıstan ikisi tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KAHTA VE GERGER’DE 3 GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Adıyaman merkez, Gerger ve Kahta ilçelerinde toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Merkezde M.Y., Gerger ilçesinde Y.T., Kahta ilçesinde A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir / İHA)


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