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Sosyal medya üzerinden haberleşip konvoy düzenleyerek terörü lanetlediler

Adana Valiliği’nde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bombalı araçla yapılan saldırıyı lanetlemek için sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, konvoy düzenledi.

Sosyal medya üzerinden haberleşip konvoy düzenleyerek terörü lanetlediler

27 Kasım 2016 20:16
Sosyal medya üzerinden haberleşip konvoy düzenleyerek terörü lanetlediler - Tıkla İzle

Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden haberleşip Galleria Alışveriş Merkezi'nde buluşan vatandaşlar, Adana Valiliği’ne yapılan saldırıyı kınamak adına düzenlendikleri konvoyda şehir turu attılar. Sosyal medya üzerinden haberleştiklerini söyleyen Adana Çevirme Radar grubunun kurucusu Fırat Çınar, “Bugün burada toplanma amacımız, Adanamızda, haince patlatılan bombaya tepki vermek, Adana’nın sahipsiz olmadığını, Adanalıların uyumadığını Türkiye’ye göstermek için toplandık. Adana insanı farklıdır, savaşta bile demişler, Adanalılar geldiği zaman kaçın onlar Allah'ın adamıdır diye. Biz Adanalıyız her zaman şehitlerimizin, insanımızın yanındayız. Teröre karşı bütün tepkimizi tüm Adana’ya göstereceğiz. Saldırı Adana’mıza yapılan haince bir saldırıdır. Ölen masum insanlar var, yetim kalan çocuklar var. Adanalı olarak terörü ve teröre destek verenleri lanetliyoruz" dedi.

Konvoya yüzün üzerinde Türk Bayrağı asılı araç katıldı. 

Etiketler: adana valiliği, sosyal medya


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