Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli Amcalar, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dolarınızı bozdurun' çağrısı üzerine harekete geçerek, bu kez de sosyal medyada kampanya başlattı. Amcalar, "Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda Engelliler Platformu Derneği Başkanıyım. Daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın, 15 Temmuz'da 'Meydanlara inin' çağrısını Facebook ve Twitter adlı sosyal medya sayfalarında yüz binlere ulaştırmıştık. Doların son zamanlarda yükselişe geçmesi ve sayın Cumhurbaşkanımızın tekrardan çağrı yapması bizi harekete geçirdi. Özellikle sosyal medyada çok kitleye ulaşmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Doların çok yükselmesi Türkiye'nin ekonomisini kötü etkilemektedir. Biz de bunun için "Haydi Türkiyem dolarınızı bozdurun" kampanyası oluşturup bu mesajı kitlelere ulaştırıyoruz. İnşallah bu çaba fayda sağlar. Herkes kendince bir şey yaparsa belki Türkiye'nin ekonomisi birazcık canlanır ve eski durumuna gelir" dedi.

Türkiye gündemi sayfası oluşturmakla yüz binlerce kullanıcıya ulaşmanın mümkün olduğunu dile getiren Amcalar, böyle bir platform üzerinde özellikle engelliler ve insanlara ulaşabildiklerini, en azından ülkenin geleceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ulaştırmak için kendi çabalarıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Mehmet Niyazi Deniz

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