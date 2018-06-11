'Sosyal medya ve selfie modası diş estetiğine ilgiyi arttırdı'

Uzmanlar, son yıllarda sosyal medya kullanımının artmasıyla estetik uygulamalara olan ilgini arttığını belirtiyor. Selfie modasıyla birlikte insanlar daha güzel bir gülüşe sahip olmayı daha çok önemsemeye başladı. Sosyal medya ve selfie modası diş estetiğine olan ilgiyi arttırdığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Protez Uzmanı Dt.(Diş hekimi) Gülcan Bahadırlı, son dönemde artan gülüş tasarımı ve diş estetiği hakkında bilgi verdi.

Gülüş tasarımı

Gülüş tasarımını açıklayan Dt. Gülcan Bahadırlı, ''Dişler, dişeti ve dudakların ayrı ayrı, birbirleriyle ve yüzün bütünü ile olan ilişkilerinin estetik kriterlere göre değerlendirilerek gülüş şeklinin planlanmasıdır. Gülüş tasarımı yaparken, estetik kriterleri 2 grupta ele alabiliriz; beyaz estetik (diş estetiği), pembe estetik (dişeti estetiği). İdeal gülüşün sağlanabilmesi için pembe estetik ve beyaz estetik bir bütün olarak düşünülmelidir'' dedi.

Beyaz estetik

Beyaz estetiğinin, dişlerin ağız içinde görünen yüzeylerine yapılan estetik uygulamalardır diyen Dt. Bahadırlı, ''Beyaz estetiği sağlamada önemli olan unsurlar; dişlerin şekil, form ve boyutları, dişler arasındaki altın oran, diş arkı içindeki diş pozisyonları, diş aksı, orta hat simetrisi ve diş rengidir. Beyaz estetiğin elde edilmesinde diş beyazlatma, dişlerde yapılan kontur düzenleme işlemleri, bonding uygulamaları, kompozit laminalar, zirkonyum kronlar, cam seramik kronlar ve porselen laminalar (yaprak porselenler) gibi estetik diş hekimliği uygulamalarından yararlanılabilir'' şeklinde konuştu.

''Diş eti hem sağlık hem de estetik için çok önemli''

Etkili bir gulus tasarımı icin diş eti goruntüsünün ve diş eti saglığının önemine dikkat çeken Dt. Bahadırlı, ''Dişler arasını dolduran üçgen diş etinin (papilla) kaybı, enflamasyonlu, sınırları bozulmuş, asimetri meydana gelmis dis eti, gülündüğünde diş etinin fazla miktarda görünmesi gibi durumlar guzel bir gulusü olumsuz etkilemektedir. Saglıklı bir dis eti dişe ve altındaki kemiğe sıkı bir şekilde tutunmalı, açık pembe renkte, yüzeyi portakal kabuğuna benzer şekilde pütürlü ve parlak olmalı ve kanama olmamalıdır. Pembe estetiğin yapılabilmesi için sağlıklı bir diş etinin olması gerekmektedir. Eğer kanamalı, kırmızı-morumsu renkte, pütürlü görünümü kaybolmuş bir diş eti varsa öncelikle diş taşı temizliği, diş eti küretajı gibi çeşitli tedavi yöntemleri ile diş eti sağlığına kavuşturulmalıdır'' açıklamasında bulundu.

Güzel bir gülümsemede, üst dudağın sınırı ön kesici dişlerin üst sınırında ya da 1-2 mm yukarısında olması gerektiğini söyleyen Dt. Bahadırlı, ''Bazı kişilerde üst dudak daha yüksekte yer alır ve gülümseme sırasında diş eti fazla miktarda görünür. Böyle durumlarda diş eti gülümsemesinden (gummy smile) söz edilir. Üst dudağın ince olması, dişlerin kron boylarının kısa olması, üst dudak kasının hipermobil olması, üst çenenin dikey yönde fazla büyümesi, diş eti hastalıklarına bağlı enflamasyon, diş eti büyümesine neden olan bazı ilaçların kullanımı gummy smile sebepleri arasında sayılabilir'' açıklamalarında bulundu.

Gummy smile tedavisinde birkaç yöntem olduğunu ifaden Dt. Bahadırlı, yöntemleri şöyle açıkladı:

''Gingivektomi: Bazı durumlarda diş eti büyümeleri nedeniyle gülümseme sırasında fazla miktarda diş eti görünmektedir. Diş etinin büyüyen kısmının bistüri, koter ya da lazer ile kesilmesiyle güzel bir gülüş elde edilebilir. Günümüzde yumuşak doku lazerlerinin kullanımının artmasıyla gingivektomi işlemi kanama ve ağrı olmadan çok kısa sürelerde uygulanabilmekte ve hastalar işlem sonrası hemen günlük yaşantılarına dönebilmektedirler. Gingivoplasti: Diş eti formunun düzeltilmesi için yapılan işlemdir. Lokal anestezi altında çok kısa sürelerde tamamlanabilen tedavilerdir. Kron boyu uzatma: Diş etinin fazla göründüğü durumlarda diş etinin kesilmesi tek başına yeterli olmadığında fazla diş eti dokusu çıkarılıp diş eti altındaki kemik yeniden şekillendirilir. Daha sonra protetik restorasyonlar ile yeni bir gülüş kazandırılır. Botoks uygulaması: Son zamanlarda gummy smile tedavisinde botoks uygulamaları popüler hale gelmiştir. Burun deliklerinin altındaki iki noktaya botoks uygulanmasıyla gummy smile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Ancak botoks uygulamasının belirli aralıklarla tekrar edilmesi gerekmektedir. Üst dudağın yeniden konumlandırılması: Hipermobil üst dudağa sahip bireylerde uygulanan güvenli ve etkili bir cerrahi tedavi yöntemidir.İşlem ağız içinden bir kesi yapılarak gerçekleştirilir. Üst dudak hareketlerini sağlayan bazı kasların hareketlerinin kısıtlanması esasına dayanır''.