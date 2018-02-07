Sosyal medyada 2018 hızlı başladı

Facebook, Twitter ve Instagram’da en güçlü markaları tamamen veriye dayalı olarak belirleyen SocialBrands, 25 binden fazla markanın 1-31 Ocak döneminde sosyal medyada gösterdikleri performansı istatistiksel olarak inceleyerek, Şubat ayının en başarılı markalarını açıkladı. SocialBrands sıralamalarında sosyal medyayı en etkili kullanan markalar Madame Coco, Zen Pırlanta ve Türk Hava Yolları oldu.

Sosyal medyada rekabet yoğun

Markaların Facebook, Twitter ve Instagram’da 1-31 Ocak dönemindeki performanslarını detaylı kriterler kullanarak değerlendiren SocialBrands Şubat sıralamalarında ev ve dekorasyon sektöründen Madame Coco birinci sırada yer aldı. İstikrarlı performansını sürdüren Zen Pırlanta, iletilerinin tüm mecralarda aldığı yoğun etkileşim ve başarılı iletişim çalışmalarıyla ikinci sıraya yerleşti. Türk Hava Yolları ise ay boyunca yayınladığı dikkat çekici iletiler, güçlü görseller ve gerçekleştirdiği başarılı iletişim ile SocialBrands’te üçüncü sırada yer buldu.

25 bin marka hesabından 1,4 milyon ileti

Tüm kanallarda 25 binden fazla marka sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan toplam 1,4 milyon sosyal medya iletisi ve 799 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Şubat sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Koç Holding, Enza Home, FLO, Türk Telekom, Yataş, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Turkcell oldu.

Markalar yeni yıla hızlı başladı

2018’e hızlı başlayan markaların sosyal medyadaki iletişim çalışmaları artmaya devam ediyor. 1-31 Ocak döneminde Facebook’ta Monster Notebook, FIAT Türkiye, General Mobile ve Volkswagen Türkiye; Twitter’da Türk Hava Yolları, İstanbul Modern, Parafcard ve Türk Telekom dikkat çeken markalar oldu. Instagram’da ise giyim, ev dekorasyonu ve otomotiv markaları ön plana çıktı.

Telekomünikasyonda güçlü rekabet

Facebook, Twitter ve Instagram’da en iyi performans gösteren 100 markanın yer aldığı Top100 listesinde üst sıralarda telekomünikasyon sektörü dikkat çekti. #PaylaşılmayaDeğer kampanyası ile Türk Telekom, tüm markalar arasında yedinci sıraya yerleşti. Turkcell, başarılı iletişim performansıyla göz doldururken, başarılı Hayat Tamircisi videosunun da etkisiyle ilk 100 marka arasında onuncu sırada yer aldı. Vodafone Türkiye ise bu ay da ilk 100’de yer almadı.

Sanat etkinlikleri artıyor

Bu ay SocialBrands sıralamalarında en çok dikkat çeken sektör kültür ve sanat oldu. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı başarılı #KonuyuDeğiştir kampanyası ve tüm kanallarda yükselen performansı ile Top100’de dokuzuncu sırada yer aldı. Cinemaximum yeni filmlerle ilgili başarılı iletişimi ile on birinci olurken, Akbank Sanat ise çocuk tiyatrosu ve farklı coğrafyaların sinemalarına ilişkin iletileriyle on sekizinci sırada yer aldı. İş Sanat, İstanbul Modern, BKM, Pera Müzesi, !f İstanbul, Başka Sinema, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, İstanbul Caz Festivali, SALT Online, Borusan Sanat ve Sakıp Sabancı Müzesi ilk 100’de yer alan kültür ve sanat odaklı diğer markalar oldular.

Otomotiv ön planda

En başarılı 100 marka arasında otomotiv sektörü dikkat çekiyor. Top 100’de BMW Türkiye 13., Mercedes-Benz Türkiye 15., FIAT Türkiye 28., Honda Türkiye ise 40. sırada yer aldı. Top100’de yer alan 12 farklı otomobil üreticisi, otomotiv sektörünün sosyal medyaya verdiği önemi gözler önüne serdi.

Bankacılık ve giyimde rekabet yoğun

Rekabetin ve sosyal medya aktivitesinin zirvede olduğu bankacılıkta birçok marka Top100’de yer aldı. Ziraat Bankası, Halkbank, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi ön plana çıkan markalar oldu. Bankacılık sektöründe yükselen performansıyla dikkat çeken bir diğer marka da Türk Ekonomi Bankası oldu. Giyim sektöründe ise FLO, Penti, Vakko, New Balance Türkiye, DeFacto, Mavi ve Boyner başarılı performansları ile Top100’de yer aldılar.

Bu ay sosyal medya performanslarını yükselterek, Top100 listesinde yeniden yer bulan markalar arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı, SOCAR Türkiye, Memorial Sağlık Grubu, Land Rover Türkiye, !f İstanbul ve Başka Sinema dikkat çekti.

25 bin markanın performansı incelendi

Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar Suite‘in gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial‘ın detaylı verilerini kullanan SocialBrands algoritması, 25 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data (büyük veri) prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, hayran sayısı, hayran artışı, büyüme istikrarı, etkileşimlerin iletilere göre dağılımı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, sayfa bilgileri gibi toplam otuzdan fazla kriter, markaları istatistiksel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor.

Ücretsiz sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi BoomSocial’ın verilerinin ve eş zamanlı iş platformu BoomSonar’ın altyapısının kullanıldığı SocialBrands, markaları ve sektörleri verilere dayalı ve objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.