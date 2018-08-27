Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Sosyal Medya'da Bakan Selçuk rüzgarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un attığı tweetler sosyal medyanın gündemine otururken, MEB’in sosyal medya hesapları önemli oranda takipçilerin listesine girmeyi başardı.

Sosyal Medyada Bakan Selçuk rüzgarı

27 Ağustos 2018 09:25

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak Ziya Selçuk'a görev verdi. Eğitim alanında birçok eseri bulunan Prof. Dr. Ziya Selçuk’un MEB’e getirilmesi kamuoyunda olumlu karşılandı. Bakan Selçuk’un attığı tweetler sosyal medyanın gündemine otururken, MEB’in sosyal medya hesapları ise önemli oranda takipçilerin listesine girmeyi başardı. MEB’in resmi Twitter hesabında paylaşımlar bakan programları, fotoğrafları ve bilgilendirme konuları yer alıyor. Önceki bakanlarda atılan tweetler ortalama 150-300 beğeni alırken Bakan Selçuk’un göreve gelmesinin ardından paylaşımların beğeni oranı 8 binlere kadar ulaştı. Bakanlığın bir diğer resmi sosyal medya hesabı Instagram ise takipçi sayısı arttı. Paylaşılan fotoğrafları takipçiler tarafından beğeni oranı 200-300 arasında iken bu oran yeni bakan ile beraber beğeni oranı 2 binlere kadar ulaştığı görüldü.  

Ömer Çetin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç