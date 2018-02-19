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Sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle bitti

Adana’da eski nişanlı çiftin ailelerinin sosyal medya üzerinden başlayan kavgasında öldürülen 20 yaşındaki Rafet Ünaldı’nın katil zanlıları yakalandı.

Sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle bitti

19 Şubat 2018 08:46
Sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle bitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen 16 Şubat akşamı Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu Kürklü (41), Mehmet Güleşçi'nin (38) kız kardeşiyle nişanlandıktan sonra anlaşamayarak ayrıldı. Bir süre sonra Kürklü ve zamanında nişanlandığı kız başka birileriyle evlendi. Aradan geçen süre zarfında, Kürklü ve Güleşçi ailesinin yakınları sosyal medya üzerinden Kürklü'nün ayrıldığı nişanlısını çok sevdiğini ve onu unutamadığını söyleyerek yorumlar yaptı. Bu duruma sinirlenen Mutlu Kürklü, kardeşi Süleyman Kürklü (35) ile birlikte Güleşçi'nin yanına gitti.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını söyleyen kardeşler ve Güleşçi arasında tartışma çıktı. Bu sırada kavgaya Rafet Ünaldı ve İsmail Kul'da (24) karıştı. Sözlü sataşmanın büyümesi üzerine Kürklü kardeşler tabancayla ateş açtı. Rafet Ünaldı, İsmail Kul ve Mehmet Güleşçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Ünaldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından zanlıları yakalamak için harekete geçti. Adresleri tespit edilen Mutlu Kürklü, kardeşi Süleyman Kürklü kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. 

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: sosyal medya, tartışma

 

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