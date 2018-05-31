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Sosyal medya’da fenomen olan kayıp kedi 'Benekli' bulundu.

Bursa’da bir çocuğun kayıp olan kedisini arama yöntemi sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Sosyal medyada fenomen olan kayıp kedi Benekli bulundu.

31 Mayıs 2018 09:55

9 yaşındaki Yağmur Kuruoğlu’nun Bursa’nın İznik İlçesinde ziyaret ettiği anneannesinin kaybolan kedisini bulmak için hazırladığı kayıp ilanı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. 

Ziyaret için geldiği İznik’te anneannesinin Benekli adındaki kedisi kayboldu. Tüm aramalara rağmen kedinin bulunamaması üzerine Yağmur, birkaç tane boş kağıdın üzerine Benekli’nin resmini çizdi. Yanına boyu 40 santimetre, vücudunda siyah benekleri olduğunu, “Kedimi gördünüz mü” yazarak notunu düştü. Kâğıda anneannesi Mukadder Sevim’in de telefon numarasını yazan Yağmur, hazırladığı ilanları yaşadığı yerin yakınlarında bulunan direklere astı. 

Yağmur ilanları astığı günün gecesinde İstanbul’a dönerken, asılan ilanları gören vatandaşlar, fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada biranda yayılmasının ardından herkes kayıp kedi için seferber olurken, Benekli Mukadder Sevim tarafından bulundu. 

Mukadder Sevim, Benekli ile beraber daha yavruyken sokakta buldukları Pamuk’un Benekli ile hep beraber olduğunu anlatan Sevim, Pamuk’un onu Benekli’ye götürdüğünü anlattı. “O kaybolunca çok korktum” diyen anneanne, kedisine kavuşmanın mutluluğunu sosyal medyada şu cümlelerle paylaştı. “Dünya sadece insanlar için değil. Burada her çeşit, Allah’ın yarattığı herkesin hakkı var. Hiçbir canlı acı çekmesin.”  

Zafer Peker
 

 

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