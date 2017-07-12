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Sosyal medyada fotoğrafları kullanılan genç gerçeği öğrenince şok oldu

Kırklareli’de üniversite öğrencisi bir genç, 6 yıllık arkadaşının sosyal medya hesabından fotoğraflarını kullanıp başkalarıyla sevgili gibi konuşmalar yaptığını öğrenince şok oldu.

Sosyal medyada fotoğrafları kullanılan genç gerçeği öğrenince şok oldu

12 Temmuz 2017 11:25

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü öğrencisi O.K., sosyal medyada sahte bir hesaptan kendi resimlerinin kullanıldığını ve başka hesaplarla sevgili gibi konuşmalar yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine sosyal medyadaki araştırmalarını genişleten genç, sahte hesapların 6 yıllık arkadaşı A.A. tarafından oluşturulduğunu öğrendi. Sosyal medya hesabı açan şahsı arayan O.K.’nin karşısına arkadaşı A.A. çıktı. O.K. bunun üzerine polis ekiplerine başvuruda bulunarak, arkadaşından şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil Dağ


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