Sosyal medyada Kasım ayı'nın lider markaları açıklandı

Markaların sosyal medyada sergiledikleri performansı tamamen veriye dayalı ve istatiksel 30'dan fazla kritere göre değerlendiren SocialBrands, Kasım ayında markaların performans sıralamasını açıkladı. Tüm markalar arasında yapılan kıyaslamaya göre SocialBrands Kasım ayı sıralamasında sosyal medyayı en etkili kullanan markalar Madame Coco, Türk Hava Yolları ve İGA İstanbul Havalimanı oldu.

Madame Coco, Türk Hava Yolları ve İGA İstanbul Havalimanı zirvede

31 binden fazla sosyal medya marka hesabını detaylı kriterlere göre inceleyen SocialBrands Kasım ayı Top 100 listesinde zirvedeki marka Madame Coco oldu. Ev ve Dekorasyon kategorisinde yer alan Madame Coco, ödüllü sosyal medya kampanyaları ve hedef kitlesine uygun içerikleri ile takipçilerinden yüksek etkileşim aldı. Sergilediği başarılı performans ile listenin ikinci sırasında Türk Hava Yolları yer aldı. Uyguladığı başarılı sosyal medya yönetimine bu ay da devam eden marka, Teknofest kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ile gerçekleştirdikleri gösteriye ait video paylaşımları ile de dikkat çekti. SocialBrands Kasım ayı listesinin üçüncü sırasında yer alan marka ise İGA İstanbul Havalimanı oldu. İGA İstanbul Havalimanı'nın 29 Ekim'de gerçekleşen açılışına ilişkin iletiler, tüm kanallarda yüksek ilgi gördü.

31 Bin marka hesabından 1,54 milyon ileti

Tüm sosyal medya kanallarında 31 bin 946 marka hesabı tarafından paylaşılan toplam 1,54 milyon sosyal medya iletisi ve 858 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Kasım sonuçlarına göre bu ay ilk 10'da yer alan diğer markalar sırasıyla SOCAR Türkiye, Sabancı Holding, Zen Pırlanta, Neredekal.com, Mercedes-Benz Türkiye, LC Waikiki ve Enza Home oldu.

Öne çıkan kampanyalar

Bu ay markaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili iletişim çalışmaları öne çıktı. Cumhuriyet Bayramı iletileri arasında en çok dikkat çeken videolar, Sabancı Holding ve ING Bank Türkiye'nin hazırladıkları videolar oldu. Markaların başarılı videoları, tüm sosyal medya kanallarında yoğun etkileşim aldı ve etkili performans gösterdi. Bu ayın öne çıkan kampanyaları arasında Penti ve DeFacto yeni marka yüzlerini duyurdukları iletileri ve ilk reklam filmleri ile ilgili paylaşımlarıyla yüksek etkileşimleri ile öne çıktı. Cif'in Arzum Onan ile birlikte ev işlerinde eşitliği sağlamak için gerçekleştirdiği farkındalık kampanyası, takipçilerinin beğenisi topladı.



Top 100'de otomotiv sektörü ön planda

Facebook, Twitter ve Instagram'da en iyi performansı gösteren 100 markanın yer aldığı SocialBrands Top100 listesindeki en kalabalık sektör otomotiv oldu. Kasım ayında SocialBrands Top 100 listesinde otomotiv toplam 15 marka yer aldı. Top 100 listesinde yer alan otomotiv markaları; Yamaha Motor, Toyota Türkiye, Renault, Audi Türkiye, Honda Motosiklet Türkiye, BMW Türkiye, KIA Türkiye, Mercedes-Benz Türkiye, FIAT Türkiye, Volvo Car Türkiye, Peugeot, Mutlu Akü, Honda Türkiye, İnci Akü ve Ford Türkiye oldu.

Büyük veri analizi ile performans ölçümleme

Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar Suite‘in gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial'ın detaylı verilerini kullanan SocialBrands algoritması, 31 binden fazla marka hesabı aktivitelerini big data (büyük veri) prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Ücretsiz sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi BoomSocial'ın verilerinin ve eş zamanlı iş platformu BoomSonar'ın altyapısının kullanıldığı SocialBrands, markaları ve sektörleri verilere dayalı ve objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.