Sosyal medyada markaların yaz performansı açıklandı

Toplamda 30 binden fazla sosyal medya hesabını tamamen istatiksel verilere göre ölçümleyen SocialBrands Eylül ayı listesine göre en başarılı markalar Madame Coco, Türk Hava Yolları ve Zen Pırlanta oldu.

Markalara ait sosyal medya verilerini tamamen istatiksel olarak ölçümleyen SocialBrands, Eylül ayının en başarılı markalarını belirledi. Sosyal medyanın en önemli mecraları Facebook, Twitter ve Instagram kanallarının tümünde gösterdikleri güçlü performans ile Eylül ayının ilk üç sırasında yer alan markalar Madame Coco, Türk Hava Yolları ve Zen Pırlanta oldu.

Zirvede Madame Coco, Türk Hava Yolları ve Zen Pırlanta

Türkiye’deki markalara ait 30,532 farklı sosyal medya hesabının 1-31 Ağustos dönemi performanslarını 30’dan fazla istatiksel kritere bağlı olarak hesaplayan SocialBrands Eylül ayı sıralamasında zirvedeki marka Madame Coco oldu. Markanın tüm sosyal medya hesaplarındaki istikrarlı hayran artışı ve etkileşim performansı Eylül ayında da devam etti. Paylaşımlarında uyumlu görseller kullanan markanın özellikle ürün tanıtım, kampanya duyurusu ve ödüllü kampanyaları ile ilgili iletileri yüksel iletişim aldı.

Önceki ay da SocialBrands listesinin ikinci sırasında yer alan Türk Hava Yolları, başarılı sosyal medya yönetimi ile Eylül ayında da yerini korudu. Zen Pırlanta ise ay boyunca düzenli takipçi artışı ve ürün tanıtım paylaşımlarının aldığı etkileşim ile SocialBrands Top100 listesinin üçüncü sırasında yer aldı.

Markaların sosyal medyadaki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

1-31 Ağustos döneminde ekonomide dikkat çekici gelişmeler yaşanmasına ve bayram tatili dönemi olmasına rağmen, markaların sosyal medya aktivitelerinde kayda değer bir yavaşlama gerçekleşmedi. Markaların sosyal medyadaki iletişim ve pazarlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

SocialBrands Eylül sonuçları hesaplanırken, tüm kanallarda 30,532 farklı marka sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan toplam 1 milyon 365 bin 937 sosyal medya iletisi ve 810 milyon kullanıcı etkileşimi incelendi. Bu ay Top100 listesinde ilk 10’da yer alan markalar sırasıyla Madame Coco, Türk Hava Yolları, Zen Pırlanta, Nef, Volvo Car Turkey, Samsung Türkiye, Mercedes-Benz Türkiye, Neredekal.com, Ford Türkiye ve Mutlu Akü oldu.

Otomotiv, teknoloji ve eğitim öne çıktı

Bu ay markaların Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili paylaşımları dikkat çekti. Facebook’ta Petrol Ofisi, Çanakkale Seramik ve Vodafone Türkiye; Twitter’da Nef ve Kahve Dünyası hesapları öne çıktı. Instagram kanalında ise Samsung, Sabancı Holding ve Fenercell performansları ile dikkat çekti.

En başarılı 100 markanın yer aldığı SocialBrands Top100 listesinde Otomotiv, Eğitim ve Teknoloji sektörlerindeki markalar, yüksek performansları ile diğer sektörlere göre öne çıktılar.

Tercih döneminde üniversitelerin ve diğer eğitim kurumlarının sosyal medya etkinliğinde artış gerçekleşti. Top100 listesinde bu ay eğitim sektöründe Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Darüşşafaka Cemiyeti, Bahçeşehir Koleji, Bilkent Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İTÜ, Hacettepe, Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi olmak üzere toplam 12 marka yer aldı.

Teknoloji sektöründe de yaz hareketli geçti. 1-31 Ağustos döneminde sosyal medyada en başarılı teknoloji markaları arasında Samsung, Turkcell, General Mobile, Huawei Mobile, Vodafone Türkiye, Türk Telekom, Lenovo Türkiye, MONSTER Notebook, Arçelik, LG Electronics ve Vestel başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya endeksi

Markaların sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı şekilde ölçümleyen sosyal medya marka endeksi SocialBrands, BoomSocial verilerini kullanarak Facebook, Twitter ve Instagram’da yer alan 30 binden fazla marka hesabının performansını aylık dönemlerde hem diğer markalara, hem de kendi sektörüne kıyasla ölçümlemektedir.

