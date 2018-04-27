Sosyal medyada ödül dağıtımları yapıldı

Geçen yıl gerçekleşen SoacialBrands Awards ödüllerini Ece Türkiye yönetiminde yer alan ANKAmall ve TerraCity layık görülmüştü. Markaların sosyal medya performansını istatiksel metotlarla, veriye dayalı olarak ölçümleyen sistemde ECE Türkiye yönetiminde bulunan AVM’ler bu yıl da tam not aldı.

ECE Türkiye yönetiminde bulunan ANKAmall, MaviBahçe, TerraCity Türkiye’deki tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilerle ölçen ilk ve tek yarışma Social Media Awards Turkey’de AVM ödüllerine layık görüldü.

Ankara’da 126 bin metrekare üzerine kurulu ANKAmall, sosyal medya sektöründe liderlerin belirlendiği SocialBrands Awards’in birincisi oldu. 1999 yılında Migros Alışveriş Merkezi adıyla hizmete açılan AVM, 2006 yılında daha da büyüyerek Ankara’nın Alışveriş Merkezi anlamına gelen ANKAmall ismini aldı. Yönetimini ve kiralamasını Ece Türkiye’nin üstlendiği ANKAmall 2017 yılında da SocialBrands Awards’te birinci olarak 2. sene üst üste bu ödülü kazanan ilk AVM oldu.

İzmirlilerin istek, ihtiyaçlarına ve yaşam tarzına uygun çocukları ve arkadaşlarıyla buluşup keyifli vakit geçirebilecekleri su ve yeşille iç içe doğal bir ortamda alışveriş yapabilecekleri bir İzmir Meydanı olarak tasarlanan MaviBahçe, İzmirlilerin sosyal medyada da en çok takip ettiği hesaplar arasında yer aldı. Ece Türkiye tarafından yönetilen MaviBahçe, SocialBrands Awards’te AVM kategorisinde ikinci oldu.

Antalyalılarla dünyaca ünlü markaları buluşturan premium alışveriş merkezi TerraCity, sosyal medyada en çok takip edilen, beğenilen ve etkileşim kurulan AVM’ler arasında 3. oldu

Hayatımızın olmazsa olmazı haline gelen sosyal medyada ziyaretçiler ve tüketiciler tarafından en çok etkileşimde olan firmaların ödüllendirildiği platformda Ece Türkiye üç farklı ilde yer alan AVM’si ile ilk üçü kimselere bırakmadı.