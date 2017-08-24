Sosyal medyada PKK propagandası yapan 10 kişi gözaltına alındı

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, sosyal paylaşım ağları üzerinden terör örgütü PKK ve sözde ele başısı Abdullah Öcalan lehine paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 20 kişi hakkında inceleme başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bu sabaha karşı 13 ilçede 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonlarda PKK yanlısı paylaşımlarda bulunup örgüt propagandası yapan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Polis tarafından şüphelililerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital verilere el konuldu. Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. PKK yanlısı 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman

