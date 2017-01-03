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Sosyal medyada 'Reina gibi tarayacağım' dedi ve...

Gaziantep'te sosyal medyadan "Reina gibi tarayacağım" diye paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada Reina gibi tarayacağım dedi ve...

03 Ocak 2017 15:14
Sosyal medyada 'Reina gibi tarayacağım' dedi ve... - Tıkla İzle

İddiaya göre, İstanbul Reina'ya yapılan saldırıdan sonra Gaziantep'teki bir kafeden periscope üzerinden yayın yapan İlker G. isimli şahıs, "Reina gibi tarayacağım" paylaşımında bulundu. Harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ekipleri, kısa sürede şahsa ulaştı. Kafeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Şahsın gözaltına alınması görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın gözaltı sebebini öğrenen kafedeki vatandaşlar ise şahsı tepki gösterip, darp etmek istemesi de yer aldı.

İlker G.’nin ilk yapılan sorgulamasında terör bağlantısı olmadığı belirlenirken, şahsın evinde ve aracında yapılan aramada ise sosyal medyadan paylaştığı kaleşnikof silah ise bulunamadı.
Sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenilen şahsın paylaşımının ise gözaltına alındıktan bir süre sonra silindiği belirtildi.

Lider Olgun-Serhat Demir
 

Etiketler: Gaziantep


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