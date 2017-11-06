Sosyal medyada rekabet artıyor!

Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, 22 binden fazla markanın sosyal medyada gösterdikleri performansı istatistiksel olarak inceleyerek, Kasım ayının en başarılı markalarını açıkladı. SocialBrands Kasım sıralamalarında sosyal medyayı en etkili kullanan markalar Madame Coco, Turkcell ve Türk Hava Yolları oldu.

Sosyal medyada rekabet yoğun

Markaların Facebook, Twitter ve Instagram’da 1-31 Ekim dönemindeki performanslarını detaylı kriterler kullanarak değerlendiren SocialBrands Kasım sıralamalarında Madame Coco birinci sırada yer aldı. Bu ayki başarılı #BizOnuÇokSeviyoruz kampanyasıyla dikkat çeken Turkcell, tüm mecralarda aldığı yoğun etkileşim ile sıralamada yükselerek ikinci sıraya yerleşti. Türk Hava Yolları ise ay boyunca yayınladığı ilgi çekici iletiler ve gerçekleştirdiği başarılı iletişim ile SocialBrands’de üçüncü sırada yer buldu.

En başarılı markalar

Tüm kanallarda toplam 1,5 milyon sosyal medya iletisi ve 745 milyondan fazla kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Kasım sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Zen Pırlanta, English Home, Ziraat Bankası, Sabancı Holding, Türk Telekom, Garanti Bankası ve Nef oldu.

Markalar 29 Ekim’de fark oluşturdu.

Bu ay markaların en dikkat çeken ve en yoğun etkileşim alan iletileri, 29 Ekim mesajları oldu. Tüm markaların 29 Ekim iletileri, diğer günlerdeki iletilerine kıyasla çok daha fazla paylaşım aldı.

Facebook sıralamalarında Turkcell, Türk Telekom ve General Mobile, Twitter’da ise Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Akbank Sanat başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Instagram’da ise güçlü görsel içerikler kullanan giyim, kişisel bakım ve otomotiv markaları ön plana çıktı.

Otomotiv sosyal medyada öne çıkan sektör oldu

En başarılı 100 marka arasında en çok yer bulan sektörler ise otomotiv ve bankacılık oldu. Rekabetin ve sosyal medya aktivitesinin zirvede olduğu otomotiv sektöründe on altı farklı otomobil üreticisi Top 100 listesinde yer buldu. Bankacılık sektöründe ise sekiz farklı banka, tüm kanallarda gösterdikleri yüksek performans ile Top 100’de yer aldı.

22 bin markanın performansı incelendi

Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar Suite‘in gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial‘ın detaylı verilerini kullanan SocialBrands algoritması, 22 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data (büyük veri) prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, hayran sayısı, hayran artışı, büyüme istikrarı, etkileşimlerin iletilere göre dağılımı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, sayfa bilgileri gibi toplam otuzdan fazla kriter, markaları istatistiksel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor.

Ücretsiz sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi BoomSocial’ın verilerinin ve eş zamanlı iş platformu BoomSonar’ın altyapısının kullanıldığı SocialBrands, markaları ve sektörleri verilere dayalı ve objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Marka sayfalarınızın performansını incelemeye hazırsanız, https://www.boomsocial.com/Social-Brands adresini ziyaret edebilirsiniz.

