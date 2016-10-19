Kadınların hayatındaki önemli evrelerden menopozla ilgili yanlış bilgilenme, bilinçsizlik, ön yargılar bu dönemi yaşayan kadınların hayatını daha da zorlaştırıyor. Öyle ki toplumlardaki menopoza bakış açısı ve şartlanmalar, belirtilerin şiddetini ve şeklini etkileyebiliyor. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, 6 aylık bir çalışmayla, sosyal medyadaki menopozla ilgili yazılanları inceledi. Twitter’da menopozla ilgili 991 tweet atıldığını belirten Doç. Dr. Onat, “menapoz” olarak yanlış yazılan 512 tweet olduğunu belirtti.

Hakaret olarak kullanılıyor

Menopozun sosyal medyada genellikle aşağılama, hakaret içeren şekilde kullanıldığını tespit ettiğini belirten Onat, “Twitter’da, menopozlu teyze, şişman kadın, yaşlı, sinirli, estetikli, alıngan gibi cinsiyetçi söylemler ve aşağılayıcı kavramlar karşımıza çıkıyor. Bu kavramları yazan kullanıcılara baktığımızda yüzde 90 gibi bir oranla kadınların kendi hemcinslerini aşağıladığını görüyoruz. Menopozlu teyze yazılan tweetler toplam tweetlerin yüzde 25’ini oluşturuyor. Menopoz, genellikle bir sıfat olarak kullanılıyor ve üstü kapalı hakaret, aşağılama olarak kullanılıyor. Toplum içinde haksızlıklara karşı çıkan, müdahale eden, sesini çıkartan, hakkını arayan, kuralların uygulanmasını isteyen kişilere yönelik ‘menopozlu’ sıfatının sıklıkla kullanıldığını gördük. Hatta bu sıfat böyle erkekler için bile kullanılmış. Bir sendrom, hezeyan, hastalık, kötü kader olarak da görenler var” dedi.

Ferah Onat, “Toplum olarak yaşa saygılı gibi görünsek de yaşı ilerleyen ve bizim hoşumuza gitmeyen herkese bunu yapmışız. Ancak bu tweetlerin retweet almadığını ve fazla beğeni almadığını da gördük. Ekşisözlükte ise menopozla ilgili yazılanlara baktığımızda, genellikle sağlıkla ilgili içeriklere rastladık. Çeşitli fiziksel belirtiler üzerine girişler var, bazıları bilimsel olarak açıklama içeriyor, ilgili linklerin verildiğini görüyoruz. Olumlu ve bilinçlendirici birçok içerik mevcut. Aynı mecrada, menopoz teyze, başlığıyla 40 kadar içerik var. Burada genellikle eleştiriler, orta yaştaki kadınlara yönelik genellemeler, cinsiyetçi söylemler Twitterdakilere benziyor, ancak toplum düzeni ve kadınların içinde bulundukları duruma daha fazla hoşgörüyle bakılmış. Twitter’daki kadar kontrolsüz değil” diye konuştu.

Andropoz için de benzer durumun söz konusu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Onat, toplumun bilinçlenmesi için geleneksel medyada ve sosyal medyada kampanyalar yapılması gerektiğini ifade ederek, “Menopozun, çocukluk, ergenlik, doğum, yaşlılık gibi doğal bir süreç olduğunu doğru anlatmak gerekiyor. Bunun için herkese ulaşabilecek, kanaat önderlerinin, tanınmış insanların öncülük ettiği bilinçlendirme kampanyaları düzenlenebilir. Sosyal medyada benzer kampanyalarla olumlu içerikler üretilip bilinç sağlanabilir” dedi.

Ferah Onat’ın çalışması, Kasım ayında yapılacak Anadolu Üniversitesi 2. Sağlık İletişimi Sempozyumu’nda da bildiri olarak sunulacak.