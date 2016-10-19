Diğer
Kategoriler

Sosyal medyada şaşırtan menopoz araştırması

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, toplumun menopoza olan bakış açısını ve sosyal medyada yazılanları inceledi. “Twitter” ve “ekşisözlük”te 6 aylık bir araştırma yapan Onat, menopoz kavramının genellikle, cinsiyetçi söylemlerle, hakaret, aşağılama, küçümseme olarak kullanıldığını gördüğünü söyledi.

Sosyal medyada şaşırtan menopoz araştırması

19 Ekim 2016 10:04

Kadınların hayatındaki önemli evrelerden menopozla ilgili yanlış bilgilenme, bilinçsizlik, ön yargılar bu dönemi yaşayan kadınların hayatını daha da zorlaştırıyor. Öyle ki toplumlardaki menopoza bakış açısı ve şartlanmalar, belirtilerin şiddetini ve şeklini etkileyebiliyor. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, 6 aylık bir çalışmayla, sosyal medyadaki menopozla ilgili yazılanları inceledi. Twitter’da menopozla ilgili 991 tweet atıldığını belirten Doç. Dr. Onat, “menapoz” olarak yanlış yazılan 512 tweet olduğunu belirtti.

Hakaret olarak kullanılıyor
Menopozun sosyal medyada genellikle aşağılama, hakaret içeren şekilde kullanıldığını tespit ettiğini belirten Onat, “Twitter’da, menopozlu teyze, şişman kadın, yaşlı, sinirli, estetikli, alıngan gibi cinsiyetçi söylemler ve aşağılayıcı kavramlar karşımıza çıkıyor. Bu kavramları yazan kullanıcılara baktığımızda yüzde 90 gibi bir oranla kadınların kendi hemcinslerini aşağıladığını görüyoruz. Menopozlu teyze yazılan tweetler toplam tweetlerin yüzde 25’ini oluşturuyor. Menopoz, genellikle bir sıfat olarak kullanılıyor ve üstü kapalı hakaret, aşağılama olarak kullanılıyor. Toplum içinde haksızlıklara karşı çıkan, müdahale eden, sesini çıkartan, hakkını arayan, kuralların uygulanmasını isteyen kişilere yönelik ‘menopozlu’ sıfatının sıklıkla kullanıldığını gördük. Hatta bu sıfat böyle erkekler için bile kullanılmış. Bir sendrom, hezeyan, hastalık, kötü kader olarak da görenler var” dedi.

Ferah Onat, “Toplum olarak yaşa saygılı gibi görünsek de yaşı ilerleyen ve bizim hoşumuza gitmeyen herkese bunu yapmışız. Ancak bu tweetlerin retweet almadığını ve fazla beğeni almadığını da gördük. Ekşisözlükte ise menopozla ilgili yazılanlara baktığımızda, genellikle sağlıkla ilgili içeriklere rastladık. Çeşitli fiziksel belirtiler üzerine girişler var, bazıları bilimsel olarak açıklama içeriyor, ilgili linklerin verildiğini görüyoruz. Olumlu ve bilinçlendirici birçok içerik mevcut. Aynı mecrada, menopoz teyze, başlığıyla 40 kadar içerik var. Burada genellikle eleştiriler, orta yaştaki kadınlara yönelik genellemeler, cinsiyetçi söylemler Twitterdakilere benziyor, ancak toplum düzeni ve kadınların içinde bulundukları duruma daha fazla hoşgörüyle bakılmış. Twitter’daki kadar kontrolsüz değil” diye konuştu.

Andropoz için de benzer durumun söz konusu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Onat, toplumun bilinçlenmesi için geleneksel medyada ve sosyal medyada kampanyalar yapılması gerektiğini ifade ederek, “Menopozun, çocukluk, ergenlik, doğum, yaşlılık gibi doğal bir süreç olduğunu doğru anlatmak gerekiyor. Bunun için herkese ulaşabilecek, kanaat önderlerinin, tanınmış insanların öncülük ettiği bilinçlendirme kampanyaları düzenlenebilir. Sosyal medyada benzer kampanyalarla olumlu içerikler üretilip bilinç sağlanabilir” dedi.
Ferah Onat’ın çalışması, Kasım ayında yapılacak Anadolu Üniversitesi 2. Sağlık İletişimi Sempozyumu’nda da bildiri olarak sunulacak.

Etiketler: menopoz, sosyal medya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!