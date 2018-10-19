Sosyal medyada tanıştığı kadın bu hale getirdi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki Murat Aydın, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra buluştuğu kadının kendisini nasıl tuzağa düşürdüğünü anlattı.

Kendi başına gelen bu olayın benzerlerinin de yaşandığını, bu olayın arkasında bir şantaj çetesinin bulunduğunu kaydeden Aydın “Bir süre önce sosyal medyada Sevgi U. adıyla kayıtlı bir kadınla tanıştım. Bekar olduğunu ve anne babasıyla yaşadığını söyledi.

Ben de bekar olduğumdan bir süre sosyal medya üzerinden yazıştık. Daha sonra Tirebolu'da buluşarak çay içtik. Ancak konuşma ve davranışlarından şüphelenince görüşmek istemedim ama peşimi bırakmadı. Kadının evli olduğunu ve bu beladan kurtulmam için para istediler. Sonra kadının sosyal medyadaki isminin sahte olduğunu asıl başka bir isim taşıdığını öğrendim. Bir gün çalıştığım iş yerimi bularak konuşmak istedi. Ben de son bir kez konuşmak için yanına gittim. O arada kadının yanına gelen ve kocası olduğunu söyleyen birisi koluma girerek kadınla birlikte zorla bir eve götürdüler. Burada akıl almaz işkencelere maruz kaldım. Kadın ve kocası olduğunu söyleyen adam bayıltana kadar dövdüler, vücudumda sigara söndürüp bıçakla dilim, dilim kestiler. Kendime geldiğimde bağırırken duyanlar polis çağırmış kapıya polis geldiğinde ise kadın üstünü başını yırtarak ben eve zorla girmişim gibi gösterdiler. Oysa sokaktaki güvenlik kameralarını izleseler nasıl zorla götürüldüğüm görülecektir” dedi.

"Sosyal medyada sahte hesaplarla tuzaklarına düşürdüklerinden şantajla para alıyorlarmış"

Oğlunun bir oyuna getirildiğini ileri süren anne Halise Aydın ise “Daha önce birilerinin kapıya kadar gelerek kendilerini tehdit ederek para istediği iddiasında bulundu. Oğlunun bankalardan çektiği 25 bin liraya yakın parayı bu şantajcılara verdiğini ifade eden Anne Halise Aydın “Oğlum söylememiş olsa da bir süredir bu şantajı yaşıyormuş. Bir gün birileri evimize kadar gelerek oğlumun tanıştığı kadının kocası tarafından tehdit edildiğini onları susturmak için para vermemiz gerektiğini söyledi. Ben ise kocamın dahi olmadığını, yapılan yardımlarla yaşam mücadelesi verdiğimizi söyledim. Sonra öğrendik ki sosyal medyada sahte hesaplarla tuzaklarına düşürdüklerinden şantajla para alıyorlarmış. Benim oğlum gibi bu durumu yaşayan bu tuzağa düşen bir çok kişi olmuş. Benim oğlum şimdiye kadar bankalardan çektiği 25 bin lirayı bunlara vermiş. Ama yine de peşini bırakmamışlar. Biz bu şebekenin cezasını çekmesini istiyoruz” diye konuştu.

“İşkenceye hafifi darp raporu verildi, savcılığın talebi üzerine 23. kez darp raporu düzenlendi”

Şantaj çetesinin hastaneye kadar uzanabileceğini de ileri süren anne Halise Aydın “Oğluma olay sonrası kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'nde hafif darp raporu verilmiş. Oysa vücudunda sigara söndürülen, her tarafı çürük içerisinde, kesilmiş, üzerinde bıçaklarla derisi yüzülmüş kafası yarılmış birine hafif darp raporu verilmesini de manidar buluyoruz. Çünkü bizden şantajla para isteyenlerden birinin eşi de Görele Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalıştığını duyduk. Bizim talebimiz üzerine Emniyet ve Savcılık harekete geçti. Bu tür bir işkenceye maruz kalan birine 'nasıl hafif darp raporu veriliyor?' denilerek savcılığın talebi üzerine 2. kez darp raporu düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bilge

