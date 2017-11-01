Sosyal medyada tanıştığı kişi tarafından defalarca dolandırıldı

Yaklaşık 30 yıldır Fransa'da yaşayan 52 yaşındaki Emine A., sosyal medyadan kendisini Gaziantep'te tanınmış ve zengin bir ailenin çocuğu olarak tanıtan Y.Ç. isimli şahıs ile uzun süre internet üzerinden görüştü. Türkiye'den de emekli olmak istediğini belirten Emine A., görüşmelerde kendisine güven telkin eden Y.Ç.'nin bu konuyu çok iyi bildiğini ve kendisine yardımcı olabileceğini söylemesinin ardından dolandırılmaya başladı. İşlemler ve masraflar adı altında defalarca dolandırıldığını ileri sürülen Emine A., 8 adet bilezik, 6 adet çeyrek altın, bir altın set, 6 bin Euro, 7 bin 800 TL nakit parasını Y.Ç.'ye verdi.

Aylarca dolandırıldığının farkına varmayan kadın, inşaat firması bulunduğunu söyleyen Y.Ç.'nin İstanbul'daki dairenin satmasını istediğini belirterek, Antalya'da bir villa alabilmek için dairesini sattığını ve parasını Y.Ç.'ye teslim ettiğini söyledi.

Y.Ç.'nin daveti üzerine geldiği Türkiye'de gelen Emine A., son olarak ise kaldığı otelde Y.Ç. tarafından ilaçla uyutularak tecavüz edildiğini ileri sürdü. Tecavüz görüntüleri ile şantaj yapıldığını da iddia eden Emine A., bu süreçte dolandırıldığını anladığını söyleyerek, paralarını kurtarmaya çalıştı.

Son anda İstanbul'da satın aldığı dairesini kurtardığını ve tapusu geri aldığını söyleyen Emine A., Gaziantep Adliyesi'ne gelerek Y.Ç.'den şikayetçi oldu. Fransa'da yaşayan Emine A., Türk Adaleti'ne güvendiğini söyleyerek, maddi ve manevi kaybının giderilmesini istedi. Olayı anlatan Emine A.'nın avukatı Selçuk Barış Boybeyi ise müvekkilinin defalarca dolandırılıp, tecavüz edildikten sonra Gaziantep'ten ve Türkiye'den kovulduğunu kaydederek, bu süreçten sonra hukuki süreci başlattıklarını ifade etti.

Mehmet Bulut

