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Sosyal medyada terör propagandası yapan doktor gözaltında

Kütahya'nın Emet ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen doktor gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandası yapan doktor gözaltında

22 Ocak 2018 09:43

Edinilen bilgiye göre, Emet Devlet Hastanesinde görev yapan çocuk doktoru O.B.'nin (30) sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ihbarı üzerine Emet Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. Sosyal medyada O.B.'ye ait olduğu iddia edilen paylaşımlar hızla yayılırken, olay yurt genelinde geniş yankı buldu.
Gözaltına alındıktan sonra Emet Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan O.B. paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının çalındığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Yunus Daşdemir

Etiketler: gözaltı, Kütahya, sosyal medya, terör propagandası

 

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