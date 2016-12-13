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Sosyal medyada terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Arena'da görevli çevik kuvvet ekibine yönelik bombalı saldırı sonrası Edirne’de S.E. adlı bir kişi, polisin aleyhine sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındı.


13 Aralık 2016 18:43

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin evine yaptığı operasyonla gözaltına alınan S.E., hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İstanbul’da yaşanan patlama sonrasında 30 yaşındaki S.E. sosyal paylaşım sitesinde, “Polisleri arayacak değiliz, hele çevik kuvvetse. Para karşılığı düzenin bekçiliğini yapıyorlarsa, başlarına bir şey gelince ağlamayacaklar” şeklinde paylaşımda bulundu.
Paylaşımın ardından S.E., ‘terör propagandası yapmak ile suçu ve suçluyu övmek’ iddiasıyla emniyete götürülerek, gözaltına alındı. 

Paylaşımda bulunan S.E.’nin Trakya Üniversitesi’nde doktora yaptığı belirlendi.  

Tamer Yavuz
 

Etiketler: sosyal medya


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