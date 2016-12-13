Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin evine yaptığı operasyonla gözaltına alınan S.E., hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İstanbul’da yaşanan patlama sonrasında 30 yaşındaki S.E. sosyal paylaşım sitesinde, “Polisleri arayacak değiliz, hele çevik kuvvetse. Para karşılığı düzenin bekçiliğini yapıyorlarsa, başlarına bir şey gelince ağlamayacaklar” şeklinde paylaşımda bulundu.

Paylaşımın ardından S.E., ‘terör propagandası yapmak ile suçu ve suçluyu övmek’ iddiasıyla emniyete götürülerek, gözaltına alındı.

Paylaşımda bulunan S.E.’nin Trakya Üniversitesi’nde doktora yaptığı belirlendi.

Tamer Yavuz

