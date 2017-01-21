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Sosyal medyada terör propagandasına 27 tutuklama

Şanlıurfa’da sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 33 kişiden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada terör propagandasına 27 tutuklama

21 Ocak 2017 13:46

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 33 şahsın kaldığı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 10 gün önce sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 30’u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı terör örgütünü öven, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını alenen aşağılayan, halkı ayaklanmaya teşvik eden, Cumhurbaşkanına hakaret eden içerikleri paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şahıslardan 27’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına bulunan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Etiketler: cumhurbaşkanı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


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