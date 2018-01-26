Sosyal medyada terör propagandasına 9 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye'nin Afrin'de terör örgütüne yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak örgüt propagandası yapanlara yönelik soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadeleri alınan 9 şüpheli terör örgütü PKK/PYD propagandası yapmaktan tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgularına devam edilen 9 şüpheli 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Yusuf Melikoğlu