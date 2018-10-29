Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok

İçişleri Bakanlığı, 22-29 Ekim tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 614 operasyon yapıldığını ve bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 757 terör, 4 bin 952 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 205 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 914 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca son bir haftada yurt içinde toplam 20 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamaya göre operasyonlarda Diyarbakır, Osmaniye ve Hakkari'de 4 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 16'sı ağır ve uzun namlulu, 11'i Kalaşnikov toplam 19 silah, 25 adet el bombası, 54 kilogram patlayıcı madde ve 783 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken, 5 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 3 bin 436 operasyonda ise 420 kilogram esrar, 425 kilogram eroin, 11 kilogram afyon, 272 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 kilogram metamfetamin, 2 bin 190 adet sentetik ecza, 1 milyon 30 bin 307 adet ectasy, 2 milyon 17 bin 478 adet captagon, 271 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 261 bin 277 paket kaçak sigara, 121 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 952 kişi gözaltına alındı.

755'i denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 749 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 205 organizatör gözaltına alındı.

HUZUR UYGULAMASI

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 65 bin 904 personel, 248 dedektör köpek, 13 bin 482 kara aracı, 92 deniz aracı, 46 hava aracı olmak üzere toplam 13 bin 620 ekibin katılımı ile 9 bin 71 noktada gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur-7” uygulamasında 650 bin 134 şahıs sorgulanarak, aranan bin 727 şahıs yakalandı, bin 368 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca 170 bin 191 araç kontrol edilerek, aranan 96 araç tespit edildi, 832 araç trafikten men edildi.

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 277 sosyal medya hesabı ile ilgili de çalışma yapıldı. Tespit edilen 232 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.