Sosyal medyada yılbaşı rekabeti

Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, 24 binden fazla markanın sosyal medyada gösterdikleri performansı istatistiksel olarak inceleyerek, Ocak ayının en başarılı markalarını açıkladı. SocialBrands Ocak sıralamalarında sosyal medyayı en etkili kullanan markalar Madame Coco, Türk Hava Yolları ve Mercedes-Benz Türkiye oldu.

Sosyal medyada rekabet yoğun

Türk Hava Yolları ay boyunca yayınladığı ilgi çekici iletiler ve gerçekleştirdiği başarılı iletişim ile sırada yer buldu. İstikrarlı performansını sürdüren Mercedes-Benz Türkiye ise güçlü görseller kullanan iletilerinin tüm mecralarda aldığı yoğun etkileşim ile sıralamada yükselerek üçüncü sıraya yerleşti.

24 bin marka hesabından 1,5 milyon ileti

Tüm kanallarda 24 bin farklı marka sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan toplam 1,5 milyon sosyal medya iletisi ve 800 milyondan fazla kullanıcı etkileşiminin incelendiği Kasım sonuçlarına göre sosyal medyada bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Zen Pırlanta, Turkcell, Ziraat Bankası, Enza Home, İGA İstanbul Yeni Havalimanı, Pegasus Havayolları ve BMW Türkiye oldu.

Güçlü yılbaşı iletişimi

Bu ay markaların en dikkat çeken ve en yoğun etkileşim alan iletileri yılbaşına yönelik iletiler oldu. Tüm markaların yılbaşı iletileri, diğer günlerdeki iletilerine kıyasla çok daha fazla paylaşım aldı. Yılbaşına odaklanan ödüllü kampanyalar ise birçok markaya çok ciddi sayıda etkileşim getirdi.

Facebook sıralamalarında Monster Notebook, Honda Türkiye ve General Mobile, Twitter’da ise Akbank Sanat, İGA ve İstanbul Modern başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Instagram’da ise güçlü görsel içerikler kullanan giyim, kişisel bakım ve otomotiv markaları ön plana çıktı.

Otomotivde lüks markalar önde

En başarılı 100 marka arasında en çok yer bulan sektör otomotiv oldu. Top100’de otomotiv sektöründen Mercedes-Benz Türkiye üçüncü, BMW Türkiye onuncu, Audi Türkiye ise on birinci sırada yer alırken, toplam on iki farklı otomobil üreticisi ilk 100’de yer alma başarısını gösterdi.

Telekomünikasyonda lider Turkcell

Telekomünikasyon sektöründe üç operatörün rekabetinde ilk 100 marka arasında Turkcell beşinci, Türk Telekom ise 22. sırada yer aldı. Vodafone ise bu ay Vodafone FreeZone hesabı ile 84. sıraya yerleşirken, Vodafone Türkiye hesabı ilk 100’e giremedi.

Bankacılık ve giyimde rekabet yoğun

Rekabetin ve sosyal medya aktivitesinin zirvede olduğu bankacılıkta sekizer farklı marka Top 100’de yer aldı. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti ve QNB Finansbank ön plana çıkan markalar oldu. KOBİ bankacılığında ise TEB KOBİ, yüksek Twitter performansıyla dikkat çekti. Yine sekiz farklı markanın ilk 100’de yer aldığı giyim sektöründe ise FLO, DeFacto ve Penti dikkat çekti. Top 100 listesinde öne çıkan diğer sektörler ise sanat, eğitim ve teknoloji üreticileri oldu.

Coca-Cola, Kıvanç Tatlıtuğ kampanyasıyla yeniden ilk 100’de

Bir süredir Top100 listesinde yer almayan Coca-Cola, Aralık ayında gerçekleştirdiği ve yoğun beğeni alan Kıvanç Tatlıtuğ reklamları ile yükselişe geçerek yeniden ilk 100’de yer aldı. Markanın en büyük rakibi Pepsi ise bu ay da Top100 listesine giremedi.

Bu ay sosyal medya performanslarını yükselterek, Top100 listesinde yeniden yer bulan markalar arasında Akbank, Avon, Anadolu Sigorta, Opel, Nissan ve Eczacıbaşı Topluluğu dikkat çekti.

24 Bin markanın performansı incelendi

Markalara özel sosyal medya takip, yönetim ve analiz araçları sunan akıllı iş platformu BoomSonar Suite‘in gelişmiş teknolojisi ve BoomSocial‘ın detaylı verilerini kullanan SocialBrands algoritması, 24 binden fazla markanın tüm sosyal medya aktivitelerini big data (büyük veri) prensiplerine bağlı kalarak analiz ediyor. Sayfaların toplam etkileşim sayısı, hayran sayısı, hayran artışı, büyüme istikrarı, etkileşimlerin iletilere göre dağılımı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, sayfanın ay boyunca paylaştığı ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, sayfa bilgileri gibi toplam otuzdan fazla kriter, markaları istatistiksel ve objektif bir şekilde analiz eden algoritmanın temelini oluşturuyor.

Ücretsiz sosyal medya ölçümleme ve analiz sistemi BoomSocial’ın verilerinin ve eş zamanlı iş platformu BoomSonar’ın altyapısının kullanıldığı SocialBrands, markaları ve sektörleri verilere dayalı ve objektif bir şekilde incelemek ve buna uygun strateji geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.