Sosyal medyadan çocuk tacizine dikkat!

Her yaştan her kesimden ve her ruh halinden kullanıcısıyla çoğu kişinin hayatında başköşesine yerleşen sosyal medya, sınırsız ve sonsuz faydalarının yanı sıra hatalı ve güvensiz kullanımı ile tehlike saçıyor. Sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav, hatalı kullanımı ile özellikle çocuklar üzerinde sosyal medya bağımlılığı ve asosyal etkiler başta olmak üzere pek çok olumsuz etkileri görünen sosyal medyanın, çocuk tacizi konusunda da büyük riskler taşıdığını söyledi.

Özel hayatla, sosyal paylaşımın çizgilerinin net bir şekilde çizilmemesinin sosyal ve psikolojik bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiği ifade eden Ümit Sanlav, "Sosyal medyayı kullanırken dikkat etmemiz gerekenlerden biri de, günlük hayatta olduğu gibi sosyal medya konusunda da çocuklarımızı bilinçlendirmek, onları kollamaktır" dedi.

Çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için, çocuğun kendi sosyal medya hesabının güvenli kullanması gerektiği kadar, ebeveynin kendi sosyal medya hesaplarını da bilinçli kullanması gerektiğinin altını çizen Sanlav şu şekilde konuştu:

ANNE VE BABALARIN KENDİ HESAPLARINDA DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

"Sosyal medyada çocuklarımızın mahremiyeti, çocukların hesabı kadar, bilinçsiz ve güveniz bir kullanımla bizzat anne ve baba tarafından da ihlal edilebiliyor. Sosyal medya ortamlarında iyi niyetli olmayan ve sapık zihniyetli insanların rahatça gezindiğini aklından çıkartmaması gereken aileler, çocuklarının fotoğraflarını kendi hesaplarından herkese açık şekilde paylaşmamalı. Bu fotoğraflar sapık zihniyetli insanların amacına hizmet edebilir. Çeşitli fotoğraflar ve videolar hazırlanıp, değiştirip, farklı amaçlarla kullanabilirler. Çocuklarımızın resimleri ile sahte hesaplar açılabilir, bu sahte profiller ile kendisini çocuk gibi gösteren şahıslar, sosyal medya ortamlarında tehlike saçabilir.

KAPAK FOTOĞRAFINA DİKKAT!

Bilindiği gibi sosyal medya mecralarının kapak fotoğrafları herkese açıktır ve bu değiştirilemez. O yüzden çocuklarımızın fotoğraflarını kapak fotoğrafı yapmamalıyız. Profil fotoğrafları da standart olarak ilk başta ’herkese açık’ olarak paylaşılsa da ’gizliliği düzenle’ seçeneği kullanılarak sadece arkadaşlara açık hale getirilmelidir.

ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ne kadar sosyal medya mecralarında 13 yaşın altında üyelik alınamaz denilse de, resmi belge ile müracaat edilmediği için, bu durum aslında yaş sınırı olmadığı anlamına geliyor. O halde yaşı tutmadığı halde sosyal medya kullanıcısı olan çocukları korumak ailelere düşüyor.

ÇOCUĞUNUZUN ARKADAŞLARINA DİKKAT

Anne baba kendi hesaplarında dikkat ettiği herkese açık paylaşımlar konusunda çocukların hesaplarında da dikkat etmeliler. Bunun dışında çocuklar tanımadığı kişilerle arkadaş olmamalı, tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık ve takip tekliflerini kabul etmemeliler. Çocuğun her bir arkadaşı tek, tek kontrol edilmeli, gerçekten kim olduğunu bildiği kişiler ile iletişim halinde olduğundan emin olunmalıdır. Zira her gördüğümüz çocuk, çocuk olmayabilir; erkek, erkek olmayabilir; kız, kız olmayabilir. Sosyal medyada kimin gerçekte kim ve nasıl bir ruh haline sahip biri olduğunu anlama şansımız olamayabilir. Art niyetli insanlar çocukla özel anları hakkında konuşup, daha sonra ’annene, babana şikayet ederim’ şantajı ile her istediğini yaptırabilir. Çocuğu taciz ve istismar edebilir, evden kaçmaya zorlayabilir, evden hırsızlık yapmaya zorlayabilir.

ÖZEL HAYAT ÖZELDE KALMALI

Unutulmamalıdır ki; sabah gözümüzün açıldığı andan itibaren günün her anında kullandığımız, hatta bazılarımızın adeta içinde yaşadığımız bu sanal dünyanın en önemli amacı bilgiye erişmek. Bu da internette paylaştığımız hiçbir bilginin gizli olmadığını ifade ediyor. Özel hayat özelde kalmalı, sosyal paylaşım ortamlarında paylaşılmamalı, ya da dikkatli paylaşılmalıdır".