Sosyal medyadan 'devrilecek' diye uyardığı ağaç aracın üstüne düştü

Olay, Haşim İşcan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde ortasında bulunan refüjde uzun zamandır eğik vaziyette olduğu öğrenilen 20 metrelik hurma ağacı, biranda bulunduğu yerden koparak ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücü kullandığı 07 CPG 07 plakalı otomobilinin motor kısmına düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler direksiyon başında şoka giren kadın sürücüyü araç içerisinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, yine polis ve itfaiye ekipleri devrilen hurma ağacını keserek yol kenarına sürükledi. Arabasında maddi hasar oluşan kadın sürücünün ise olayı yara almadan atlattı.

Bir saniyeyle kurtuldu

Kadın sürücüyü araçtan çıkaran vatandaşlardan Okan Kahramanlı, ağacın devrilmeden önce ses çıkarmaya başladığını belirterek, “Gündüz ağaçtan ses gelmeye başlamıştı. Oturuyorduk, büyük bir gürültü geldi. Bir baktık ağaç düşüyor, önce yere düştü sonra sekip yoldan geçen aracın üstüne düştü. Hemen koşup araçtaki bayana yardım ettik. Bir saniyeyle kurtuldu” dedi.

3 saat önce devrilecek diye uyardı

Öte yandan hurma ağacının oluşturduğu tehlikeyi fark eden Ongun Gültekin isimli bir vatandaşın ise olay gerçekleşmeden 3 saat öncesi ağacın resmini çekerek sosyal medyadan yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. Gültekin saat 16.30 civarında kişisel hesabından “Belediye park ve bahçelere dedim, trafiğe bilgi verdim hala bir şey yok. İnşallah biri yaralanmadan, ölüm olmadan bu hurmanın çaresine bakarlar” uyarısında bulundu.

Suat Metin - Harun Erdoğdu

