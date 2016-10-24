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Sosyal medyadan helallik isteyip kendini vurdu

Kocaeli'de sosyal medya hesabında tüfekle fotoğraf çektirip "Herkes hakkını helal etsin" notu bırakan 40 yaşındaki adam ardından da intihara kalkıştı.

Sosyal medyadan helallik isteyip kendini vurdu

24 Ekim 2016 00:31

Edinilen bilgiye göre olay Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. 40 yaşındaki Niyazi Küçükerbir; tüfekle fotoğraf çektirip sosyal medya hesabına yükledi.

Küçükerbir, fotoğraflara da "Herkes hakkını helal etsin" notunu bıraktı. Ardından tüfeği ateşleyen Küçükerbir boş bir arazide tüfeği çenesine ateşledi. Yere yığılan Niyazi Küçükerbir, ağır yaralandı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar, Küçükerbir'i kanlar içinde yerde buldu. Vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Küçükerbir, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Küçükerbir, oradan da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Küçükerbir'in problemleri olduğu iddia edildi. 

Uğur Buber 

Etiketler: kendini vurdu, Kocaeli, Niyazi Küçükerbir, Sosyal medyadan helallik isteyip


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