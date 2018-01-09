Sosyal medyadan kampanya yapıp köylerine dev Türk bayrağı diktiler

Büyük Yeşilçay adı altında sosyal medyada kurulan gurubun yöneticisi Lütfi Çakır, yaptığı açıklamada, ''Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu şu günlerde köyümüze dev bir Tük Bayrağı dikmek istedik. Bu kapsamda sosyal medya aracılığıyla bir kampanya başlattık. Gurbette ve güzel Yeşilçayımızda yaşayan vatandaşlarımız duyarsız kalmadı. Kısa sürede yaptığımız organizasyonla 6 bin 500 lira topladık. Kalan kısmını Muhtarımız Kadir Başer tamamladı ve 8 bin lira maliyetle bölgenin en yüksek bayrağını, istiklal marşımızı söyleyerek ve şehitlerimiz için dua ederek astık. Katkılarından dolayı Muhtarımız Kadir Başer ve tüm Yeşilçay halkına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Yunus Daşdemir

