Sosyal medyadan kışkırtıcı Afrin paylaşımına gözaltı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı'na’ karşı sosyal medya hesaplarında bölücü ve kışkırtıcı paylaşım yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret, PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.