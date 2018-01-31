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Sosyal medyadan kışkırtıcı Afrin paylaşımına gözaltı

Eskişehir'de, ‘Zeytin Dalı Harekatı'na’ karşı sosyal medyadan bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadan kışkırtıcı Afrin paylaşımına gözaltı

31 Ocak 2018 10:27

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı'na’ karşı sosyal medya hesaplarında bölücü ve kışkırtıcı paylaşım yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret, PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

 

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