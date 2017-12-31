Sosyal medyadan PKK propagandası yapanlara 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlar olduğunu belirledi. Polis yapılan bu tespitin ardından eş zamanlı olarak 28 Aralık şafak vakti 10 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

