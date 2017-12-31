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Sosyal medyadan PKK propagandası yapanlara 7 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan PKK propagandası yapanlara 7 gözaltı

31 Aralık 2017 09:57

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlar olduğunu belirledi. Polis yapılan bu tespitin ardından eş zamanlı olarak 28 Aralık şafak vakti 10 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

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