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Sosyal medyadan provokatif eylem çağrılarına soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden provokatif eylem çağrıları yapanlara yönelik soruşturma başlattı.

Sosyal medyadan provokatif eylem çağrılarına soruşturma

21 Ocak 2018 15:26

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TSK’nın dün başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve silahlı terör örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden propaganda ve provokatif eylem çağrılarında bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Silahlı terör örgütleri ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden provokatif çağrılarda bulunan şahısların tespit edilmesi ile Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacaktır” denildi. 

 

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