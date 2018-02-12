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Sosyal medyadan talep etti sorunu çözüldü

Giresun Belediyesi engelli vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı talebe duyarsız kalmadı. Yeni taşındığı binaya yüksek kaldırım nedeniyle girip çıkamayan engelli Hatice Demirkılıç sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Kerim Aksu’dan talepte bulununca binanın girişine engelli rampası yapıldı.

Sosyal medyadan talep etti sorunu çözüldü

12 Şubat 2018 11:03

Giresun Merkez Osmaniye Mahallesi Yüzbaşı Suyu Caddesi üzerinde bulunan Ziyabey Apartmanı’na yeni taşınan Hatice Demirkılıç, yüksek kaldırım nedeniyle binaya girip çıkmakta zorlanınca çareyi sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Kerim Aksu’ya iletmekte buldu. Gelen mesaj üzerine Başkan Kerim Aksu, aracının rahat giriş çıkış yapabilmesi için engelli rampası ve apartman önüne de araç çekilmemesi için duba konulması talebi yerine getirildi.

Başkan Aksu’nun talebini hemen yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren engelli vatandaş Demirkılıç “Yeni taşındığımız binada gerek bina önüne araç park edilmesi gerekse engelli rampa sorunu nedeniyle tek başıma girip çıkamıyordum. Bu durumu mesaj olarak başkana iletir iletmez sorun çözüldü. Başkana teşekkür ederken, vatandaşlarımızdan da engelli rampasının bulunduğu yerlere araç park edilmemesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi. 

 

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