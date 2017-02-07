Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesi ile Sazlıkbaşı köyünde ikamet eden 2 kişinin sosyal paylaşım sitesi hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ile ilgili övücü paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara çıkartılan zanlıların tutuklanarak ceza evine gönderildiği ifade edilen açıklamada, il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Nejdet Armağan

