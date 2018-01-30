Sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin Bölgesindeki terör örgütlerine mensuplarına yönelik yaptığı Zeytin Dalı Harekatını sosyal medya hesapları üzerinden protesto eden ve terör propagandası yapan 5 şüpheliden 1’i tutuklanırken 4’ü hakkında ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı uygulandı.

Öte yandan DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ise, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.